V dolini Glinščice prvi gorski tek Grubla Trail

V soboto bo na območju doline Glinščice na sporedu prvi gorski tek poimenovan Grubla Trail oziroma Tek kaštelirjev - gradišč, ki ga društvo Evinrude organizira skupaj z Občino Dolina, Deželo FJK in drugimi partnerji v sklopu projekta KAŠTellieri, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

»Idejo o teku mi je predlagal prijatelj ultratekač Danjel Družina in seveda sem se nemudoma odpravil do uradov Občine Dolina, ki so odgovorni za tovrstne pobude. Funkcionar Mitja Lovriha Bukar nam je bil v veliko pomoč in tek smo vključili v evropski projekt gradišč. Izbrali smo narečen izraz grubla, kup kamnov. V tek smo vključili tudi društvo Slovenec iz Boršta in Zabrežca, ki bo konec tedna ravno imel na Hribenci vaški praznik. Tekaški del smo zaupali izkušenemu Grazianu Ferlori društva Evinrude, ki organizira tudi Kokoš Trail. V veliko pomoč sta mu bila Danjel Družina in tudi Paolo Glavina. Oba je treba pohvaliti, saj so odprli nekaj novih strmih poti na Sveti Mihael, ki se dviga nad Boljuncem,« je dejal odbornik za šport Občine Dolina Paolo Paoletti.

V soboto bo start (ob 14. uri) in cilj na prireditvenem prostoru na Hribenci v Zabrežcu. Tekačice in tekači bodo lahko izbirali dve progi: krajša je dolga 6 kilometrov in šteje 200 višincev, daljša pa je krepko zahtevnejša, saj bo treba preteči 15 kilometrov in premagati 600 metrov višinske razlike. Ljubitelji teka se lahko na gorsko-tekaško preizkušnjo prijavite še na spletni strani www.euromarathon.it, na kateri boste lahko dobili še druge informacije. Proga bo delno tudi prečkala nekdanjo državno mejo. Po startu bodo tekači tekli po kolesarski poti do Drage, sledil bo spust do Botača, vzpon do obeležja Comici, mimo cerkvice Sv. Marije na Pecah, nato na Mali Kras in čez mejo do Socerba. Tekači se bodo nato spuščali po gozdu do Boljunca (Jama), sledil bo še zadnji vzpon na vrh Svetega Mihaela ter nazaj do cilja v Zabrežec. Na Hribenci bo pogostitev in druženje.