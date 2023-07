V furlanski ekipi pozorno spremlja rast obetavnega openskega sprinterja

Nekdanji profesionalni kolesar Borut Božič je trenutno eden izmed športnih direktorjev furlanske ekipe CTF Victorious. Za razvojno moštvo World Tour ekipe Bahrain Victorious dirka tudi obetavni openski kolesar Daniel Skerl, ki je ravno v četrtek z zmago v drugi etapi dirke po Alzaciji dosegel največji uspeh doslej.

Za začetek vprašanje o nedavno zaključeni dirki po Franciji: v čem je bil letos Vingegaard spet boljši od Pogačarja?

Gre za skupek več dejavnikov. Vingegaard se je idealno pripravil na dirko, medtem ko je Pogačarju načrte prekrižala poškodba. To pa ni edini razlog. Kljub temu, da Tadej dva meseca ni dirkal, je odpeljal odličen Tour. Ekipa Jumbo-Visma izkazuje veliko spoštovanje do Pogačarja in ga je v zadnjih letih zelo dobro naštudirala. Nizozemska ekipa je na etapnih dirkah trenutno najmočnejša in je znala izkoristiti Jonasove prednosti. Tadejeva poškodba pa jim je nedvomno prišla na roko.

Lahko Pogačar v bodoče spet osvoji zmago na Touru?

Vingegaard in Pogačar sta dva zelo različna kolesarja. Danec je zelo sistematičen, Slovenec pa deluje bolj spontano in ravno zato je tako priljubljen. Svojega karakterja Tadej ne more spremeniti, bo pa moral mogoče spremeniti slog dirkanja ter v določenih etapah nekoliko bolj varčevati z močmi za tretji teden dirke. Letos je bil zanj Tour prava »eksotika«, saj se v zgodovini dirke še ni zgodilo, da bi kolesar takoj po poškodbi in dvomesečnem mirovanju prišel na zmagovalni oder. Ravno po njegovi zaslugi pa je bil letošnji Tour tako zanimiv.

Trenutno ste eden izmed športnih direktorjev ekipe CTF Victorious. Kakšno vlogo imajo sploh te razvojne ekipe?

Gre za zelo strukturno zadevo. Končni cilj je pripeljati kolesarje, ki so za nas zanimivi, do takega nivoja, da so pripravljeni biti v World Touru. Pri prestopu na najvišjo ravno se namreč kar nekaj talentov izgubi ali pa prehitro pridejo med elito. Naloga razvojnih ekip pa je, da se to prepreči in da se obetavne mlade kolesarje tako tehnično kot fizično pripravi na svet profesionalnega kolesarstva. Ko pride do prestopa iz razvojne v prvo ekipo, se že pozna lastnosti kolesarja in kaj lahko doseže. To je za ekipo velik plus.

Za ekipo dirka tudi 20-letni Openc Daniel Skerl. Mislite, da ima potencial za prestop med profesionalce?

Daniel ima zelo velik potencial, na to kažejo tudi njegove številke. Lahko postane eden izmed najboljših čistih sprinterjev svoje generacije. Že decembra, ko sva se spoznala na pripravah, je name naredil velik vtis. Je pa pot do profesionalizma dolga in zahtevna. Daniel je na dobri poti, a bo moral še veliko delati. Ima določene lastnosti, ki jih ostali nimajo. Če bo še naprej tako dobro delal in se bo temu popolnoma posvetil, bo lahko tudi uspešen poklicni kolesar.

Katere so njegove glavne vrline?

Tako hitrih sprinterjev ni veliko. Daniel nima težav s položajem na kolesu in ga zna zelo spretno upravljati. Tehnično je dobro podkovan in ima zelo dober občutek za timing, kar je za sprinterje ključnega pomena. V klubu ima zelo dobre pogoje za delo, mora le slediti napotkom športnih direktorjev. Če bo mentalno zdržal, verjamem, da bo lahko imel uspešno kariero.