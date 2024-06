V grdem padcu znova udeležen Roglič, dirko so ustavili

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je bil v peti etapi kriterija po Dofineji na mokrem cestišču udeležen v množičnem padcu okoli 21 km pred ciljem. Ob njem se je na tleh znašlo še ogromno drugih kolesarjev, med njimi tudi vodilni v skupnem seštevku Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Dirko so za danes ustavili.

Tako Slovenec kot Belgijec sta bila po padcu v bolečinah, predvsem Evenepoel se je držal za pred dobrim mesecem in pol operirano ramo. Oba sta se po nekaj minutah vrnila na kolo in se odpeljala do zbirnega mesta po spustu.

Roglič in Evenepoel sta bila udeležena že v padcu na dirki po Baskiji pred dvema mesecema, slovenski as pa je padel tudi v tretji etapi kriterija po Dofineji, a ni utrpel poškodb. Ekipi obeh prvih zvezdnikov dirke za zdaj še nista sporočili podrobnosti o stanju obeh kapetanov.

Dva padca, eden pri čelu in eden ob koncu glavnine, sta se istočasno zgodila na zelo spolzki cesti na kratkem spustu s klanca na Cote de Bel-Air. Udeleženih je bilo več deset kolesarjev, zasedena pa so bila vsa reševalna vozila, zaradi česar so organizatorji takoj začasno nevtralizirali dirko in kasneje tudi dokončno.

Najhuje sta jo po doslej znanih informacijah odnesla predvsem kolesarja Visma-Lease a Bika, Nizozemca Dylan van Baarle in Steven Kruijswijk, ki sta morala predčasno končati dirko. Z reševalnim vozilom so ju odpeljali v bližnjo bolnišnico. Oba sta bila sicer nominirana za prihajajočo dirko po Franciji, kjer bi morala pomagati Dancu Jonasu Vingegaardu.

Številni drugi kolesarji so bili okrvavljeni, še vedno pa jih ob cesti oskrbuje zdravniško osebje. Ob Rogliču in Evenepoelu sta bila potolčena tudi moštvena kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates, Španec Juan Ayuso in Nemec Nils Politt, a sta lahko nadaljevala vožnjo do cilja. Tudi oba omenjena sta v ekipi za Tour, kjer bosta pomagala slovenskemu asu pri emiratih.

Organizatorji so se po padcu v deževnem vremenu in na spolzkih cestah zaradi zasedenosti vseh reševalnih vozil odločili, da etapo za danes končajo. Glavnina se je ob spremstvu francoske nacionalne garde in policije le še odpeljala do cilja v 20,8 km oddaljenem Saint-Priestu. Etapa se je začela ob 10.35 v Amplepuisu, dolga pa je bila 167 km.

V petek bo na sporedu zahtevna gorska etapa od Hauterivesa do Le Collet d’Allevarda. Zaključni vzpon je dolg 11,2 km s povprečnim naklonom 8,1 %.

V skupnem seštevku vodi Evenepoel, ki ima 33 sekund naskoka pred Rogličem. Tretji je Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), ki se je edini iz najboljše trojice izognil množičnemu padcu. V skupnem seštevku zmagovalec dirke Pariz-Nica zaostaja 1:04 minute.