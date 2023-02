V Korenu je bil Bor Radenska brez možnosti za zmago

C-LIGA SILVER

Corno di Rosazzo – Bor Radenska 85:50 (20:17, 55:29, 70:38)

Bor: Bole 2 (-, 1:1, 0:3), Terčon 11 (4:4, 2:4, 1:4), Mozina 10 (1:3, 3:4, 1:1), Comar 1 (1:2, 0:5, 0:4), Nisić 0 (-, 0:3, -), D. Zettin 10 (-, 2:5, 2:3), Strle 6 (-, 3:5, 0:1), Venturini 9 (3:4, 3:4, 0:1), Lettieri 0 (-, 0:2, -), Gallocchio 1(1:2, 0:1, 0:2). Trener: Krčalić.

Corno di Rosazzo, ki zaseda vrh lestvice C-lige silver z enakim točkovnim izkupičkom (30) kot vodilna Goriziana, je bil pretrd oreh za košarkarje Bora Radenska. Furlanska ekipa je v 5. krogu povratnega dela prvenstva kar s 85:50 premagala sicer okrnjeno (zaradi bolezni sta bila odsotna Rajčič in Comar) svetoivansko peterko.

Strle in soigralci so se kakovostnim domačinom dokaj enakovredno upirali le v prvi četrtini, v drugi pa je ekipa iz Korena z delnim izidom 35:12 že zapečatila zmago. Domačini so povsem prerešetali Borov koš, na drugi strani pa so Krčalićevi varovanci veliko grešili. V drugem polčasu je Corno di Rosazzo rahlo upočasnil ritem igre, brez nikakršnih težav pa je zadržal visoko vodstvo in na koncu slavil kar s 35 točkami naskoka.

PROMOCIJSKA LIGA

Breg – Basket 4 Trieste B 69:40 (16:12, 33:25, 69:29)