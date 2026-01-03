V Kranjski gori zmagala Švicarka Camille Rast

Kranjska Gora gosti prvo preizkušnjo svetovnega pokala v alpskem smučanju v letu 2026. Zmagala je Švicarka Camille Rast, ki je s startno številko ena postavila že najboljši čas prve vožnje šestega veleslaloma sezone. Finale si je priborila tudi predstavnica domače vrste Ana Bucik Jogan, ki je zadnji domači veleslalom v karieri končala na 29. mestu.

Švicarka je na dobro utrjeni, a zahtevni strmini dobila prestižni boj za prvo zmago v letu 2026. Avstrijka Julia Scheib je z zaostankom dveh desetink sekunde osvojila drugo mesto, boj za tretje mesto je pripadel Američanki Pauli Moltzan (+0,47).

Scheib je z drugim mestom ubranila rdečo majico vodilne v veleslalomskem seštevku. Rast je po odstopu Novozelandke Alice Robinson na prvi progi z zmago skočila na drugo mesto v seštevku discipline. Za vodilno zaostaja 119 točk.

Peto mesto je zasedla vodilna v seštevku zime Američanka Mikaela Shiffrin, ki ima pred drugouvrščeno Rast po novem 140 točk prednosti v seštevku svetovnega pokala. Nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi, ki nastopa za za Slovenijo, je bila, kot smo poročali, po prvi vožnji devetinštirideseta in ji ni uspel preboj v finale.

Kranjska Gora oziroma strmina v Podkorenu bo v nedeljo prizorišče še tekme v slalomu. Na startu bo pet Slovenk. Ob Bucik Jogan, Niki Tomšič in Caterini Sinigoi še Lila Lapanja in Anja Oplotnik. Prva vožnja bo ob 9.30.