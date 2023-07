V Mariboru bodo mladi tekmovali v olimpijskem duhu

V Mariboru se bo jutri začel Olimpijski festival evropske mladine (Ofem), na katerem se bo okoli 2420 mladih športnikov in športnic iz 48 držav pomerilo v 11 športnih panogah. Ofem velja za največje večpanožno športno tekmovanje v Evropi in največji športni dogodek za mlade športnike med 14. in 18. letom starosti. Slovenija ga je gostila že leta 2003 na Bledu, a v zimski izvedbi, tokrat pa bo prvič prizorišče poletne izvedbe.

Festival se bo uradno začel jutri zvečer s slovesnostjo na stadionu Ljudski vrt. Prireditev s predstavitvijo reprezentanc in več kot 200 nastopajočimi bo po napovedih sledila načelu »mladi za mlade« in jo bo mogoče spremljati tudi v neposrednem prenosu na televiziji.

Skupno se bo na Ofemu v Mariboru pomerilo 2421 športnikov in športnic, skupaj s spremljevalnim osebjem pričakujejo okoli 3600 udeležencev. Prvič v zgodovini festivala bodo izvedli tekmovanja v rolkanju, gorskem kolesarstvu in košarki 3x3. Ostale panoge so športna gimnastika, atletika, cestno kolesarstvo, rokomet, judo, plavanje, tenis in odbojka.

Za mlade športnike in športnice je Ofem priložnost, da se srečajo z olimpijskim duhom. Številni vrhunski športniki, tudi slovenski, so namreč začeli svojo mednarodno športno kariero prav na tem mladinskem tekmovanju.