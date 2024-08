V Marseillu ni vetra, moška regata prekinjena

V Marseillu že od zgodnjega popoldneva čakajo na veter. Moško regato za kolajno v razredu 49er so pravkar prekinili, saj so jadrnice zastale pri drugi boji.

Po naših informacijah so dekleta v razredu 49er FX pred kratkim zapustila obalo in jadrajo proti regatnemu polju, a ni še znano, ali bodo izpeljale regato za kolajne. Med najboljšo deseterico se je prebila tudi italijanska reprezentantka tržaška Slovenka Jana Germani z Giorgio Bertuzzi, ki bo končno uvrstitev napadala s 6. mesta.

Če do 17.37 ne bo starta regat, bodo zelo verjetno regati za kolajne v obeh razredih - 49er in 40er FX - izpeljali jutri (petek), so zapisali z organizacijskega komiteja.