V NBA vsi trije Slovenci uspešni

Po včerajšnjih zmagah Dončićevega Dallasa in Dragićevega Miamija v severnoameriški košarkarski ligi NBA prihaja še zmaga Čančarjevega Denverja, in sicer proti Orlandu s 119:109. Slovenski košarkar sicer ni dobil priložnosti za igro. Solidno predstavo je pokazal Nikola Jokić, ki je prispeval 17 točk, 16 podaj in devet skokov.

Dallas, pri katerem je v prvi peterki igral tudi italijanski košarkar Nicolò Melli, je včeraj v Washingtonu ugnal Wizards s 109:87, Miami Heat pa Cleveland Cavaliers s 115:101. V noči na torek bo Dallas Luke Dončića gostil Utah, sicer najboljšo ekipo lige. Dallas je trenutno na zahodnem delu lige sedmi, Denver četrti, Miami pa je na vzhodnem delu peti.