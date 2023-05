V Neaplju najhitrejši Mads Pedersen

V skupinskem šprintu je današnjo 6. etapo Dirke po Italiji zmagal Danec Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Na cilju je ugnal italijanskega kolesarja Jonathana Milana (Bahrain Victorious), ki je bil drugi in Nemca Pascala Ackermanna (UAE Emirates), tretji. Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je prispel na cilj štiriinštirideseti v času zmagovalca. Na skupni lestvici danes ni bilo sprememb. Vodi še vedno Norvežan Andrea Leknessund (DSM), drugi je Belgijec Remco Evenpoel (Soudal-Quick Step) z zaostankom 28 sekund. Primož Roglič je na petem mestu z minuto in dvanajstimi sekundami zaostanka.

V petek bo na sporedu prva velika gorska etapa letošnjega Gira. Kolesarji se bodo na 218 km dolgi trasi od Capue do Gran Sasso d’Italie povzpeli za 3900 m, čaka pa jih tudi ciljni vzpon, na katerem se bodo dvignili nad 2000 m nadmorske višine.