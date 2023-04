V nedeljo bo potekal Istrski maraton

Znova je napočil trenutek za športno prireditev Istrski maraton, tokrat deveto po vrsti in v organizaciji Društva Istrski maraton, poročajo Primorske novice. Gostiteljica teka je letos Izola, tekači pa bodo tek sklenili pri izolski ladjedelnici. Maratonci se bodo na 42 kilometrov dolg tek podali iz Ankarana, tekli do Portoroža in nazaj v Izolo, polmaratonci pa bodo svoj 21 kilometrov dolg tek startali v Izoli, odtekli do Kopra in se vrnili v Izolo. Rekreativci se bodo na deset kilometrov dolg tek odpravili v Izoli, tekli do Žusterne in nazaj v Izolo.

Maratonci bodo startali prvi ter se iz centra Ankarana podali po Jadranski cesti do Luke Koper, Semedele in Semedelske promenade, naredili krog okoli starega Kopra in šli naprej proti Žusterni, Izoli, izolskemu Svetilniku in Jagodju ter naprej čez Parencano do plaže v Strunjanu, nazaj do Valete in Portoroža, kjer se bodo pri teniških igriščih obrnili in stekli nazaj v Izolo.

S tekači prihajajo tudi zapore cest, zato bo v nedeljo do 14. ure vsako premikanje z avtomobilom sila zamudno, poročajo Primorske novice.