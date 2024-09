V novi Tavčarjevi knjigi o »čudežu« koprske televizije

Včeraj je v knjigarne prišla nova knjiga športnega novinarja in televizijskega komentatorja Sergia Tavčarja. Naslov zadnjega dela pronicljivega openskega avtorja je I Pionieri - Le incredibili storie di una televisione di confine. Tavčar v njej opisuje prve korake in nato zlato dobo športne redakcije TV Koper - Capodistria. Knjiga, ki je napisana v Tavčarjevem značilnem duhovitem slogu, obsega 192 strani in je izšla pri neodvisni založbi Bottega Errante.

Predstavitev knjige je potekala v torek v tržaškem gledališču Miela. Z avtorjem se je pogovarjal radijski kolega Stefano Lusa, novinar in urednik italijanskega programa Radia Koper. Številni poslušalci, med katerimi so bili tudi nekateri Tavčarjevi kolegi (in nasledniki), so lahko prisluhnili številnim anekdotam, ki jih je avtor zbral v knjigi. Tavčar seveda vseh ni razkril, saj bralcem ni želel pokvariti branja.

»Predvsem zadnji del knjige je prišel iz dna mojega srca. Neverjetno je, kako se ljudje po tolikih letih spominjajo zlatih let TV Kopra. To pomeni, da smo nekaj dobrega vendarle naredili in da so gledalci cenili naše delo. Sam sem bil vedno odkritosrčen pri svojem poklicu, kar je bilo očitno gledalcem všeč,« je na začetku dejal Tavčar.

Lusa in Tavčar sta najprej opisala prve korake koprske televizije v začetku 70. let prejšnjega stoletja. »Delali smo v nemogočih razmerah, vedno pa smo se potrudili, da smo gledalcem brez dlak na jeziku pripovedovali športno dogajanje. Med prenosi sem vedno poudarjal: če je kdo šampion, je pač šampion, če pa je kdo slab, je pač slab. Nikoli nisem ovinkaril z besedami, kot to počenja danes večina športnih komentatorjev, zlasti v Italiji« je poudaril Tavčar, ki je že takoj na začetku tesno sodeloval s Sandrom Vidrihom. »S Sandrom sva bila prijatelja iz šolskih klopi in sva imela zelo podobne športne okuse. Sprva je bil moj asistent, saj me je z avtom vozil v Koper. Ko sva bila prvič skupaj v studiu sem kronike delal predvsem zato, da bi ga zabaval. Nisem verjel, da bo ravno to ključ najinega uspeha,« je še povedal.

Na oder gledališča Miela sta stopila tudi nekdanja Tavčarjeva kolega oziroma naslednika Tommaso Manià in Arden Stancich, ki sta priznala, da jima je bil Sergio učitelj. »TV Koper je bil moj dom za 40 let. S svojo kariero sem nadvse zadovoljen. Opravljal sem poklic, ki mi je bil zelo všeč in se pri tem zabaval ter spletel veliko prijateljskih vezi,« je zaključil Tavčar.