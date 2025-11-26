V Olimpiji prižgali olimpijski ogenj

Danes so v v starodavnem mestu Olimpija na grškem polotoku Peloponez prižgali olimpijski ogenj za zimske igre 2026 v Milanu in Cortini. Slaba vremenska napoved je organizatorje prisilila v spremembo načrtov za prižig ognja, tako da je slovesnost namesto na antičnem stadionu potekala v arheološkem muzeju v Olimpiji.

Olimpijsko baklo tradicionalno prižgejo s sončnimi žarki in paraboličnim ogledalom, igralke pa kot svečenice prosijo grškega boga sonca Apolona za pomoč.

Vendar pa je območje doživelo več zaporednih dni močnega deževja in vetra, pričakujejo pa še slabše vreme, zato je dogodek zdaj potekal v bližnjem muzeju.

V takih primerih organizatorji uporabijo rezervni plamen, ki ga prižgejo med eno od številnih vaj.

Odpoved tradicionalnega prižiga olimpijske bakle je bila veliko razočaranje za ljubitelje slovesnosti. Običajno se na terasastih pobočjih, ki obdajajo starodavni stadion v Olimpiji, zbere več tisoč ljudi, ki si dogodek ogledajo v živo.

Po slovesnosti je načrtovana tedenska štafeta po grških tleh, preden bodo baklo 4. decembra predali organizatorjem ZOI v Milanu in Cortini d’Ampezzo za domačo štafeto po Italiji.

Bakla bo pred uvodno slovesnostjo ZOI 6. februarja 2026 v Milanu obiskala vseh 20 italijanskih regij, 110 pokrajin in 300 občin.