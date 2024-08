V Parizu je strelec Tiršek postal paralimpijski prvak

Slovenija je včeraj v Parizu na paralimpijskih igrah osvojila prvo kolajno, in to zlato. Strelec Franček Gorazd Tiršek je na zmagal v disciplini z zračno puško stoje v kategoriji R4 in to z olimpijskim rekordom 253,3 kroga. Za najuspešnejšega člana slovenske ekipe v Parizu je to že peta medalja na igrah v karieri.

Tiršek je v predtekmovanju osvojil šesto mesto in si tako zagotovil nastop med osmerico, ki se je pomerila za medalje. V finalu je streljal zelo zanesljivo, se prebil na četrto mesto in nato že med tiste, ki dobijo medalje. V boju na izločanje se je z mirnimi nastopi prebil vse do odločilnega boja za zlato z domačinom Tanguyem de la Forestom in ga premagal. »Manjkalo mi je zlato, velikokrat sem bil blizu. Sem ga že držal, a sreča ni bila na moji strani. Koncentracija in fokus, ki sta moja največja vrnila, pa sta pokazala, da sem danes premagal enega najboljših strelcev na svetu med paraolimpijci na njegovem terenu,« je po osvojeni zlati dejal Tiršek, ki bo nastopil tudi z zračno puško leže (R5).