V Planici bo velik smučarski praznik, zatrjujejo organizatorji

Konec prihodnjega tedna bo dolina pod Poncami spet gostila smučarski praznik. Poleg tradicionalnega finala moške sezone svetovnega pokala na letalnici bratov Gorišek bo letos v Planici še finale ženske sezone na srednji napravi. »Snega imamo dovolj. Planica bo kljub pomladnim temperaturam,« je zatrdil Tomaž Šušteršič, generalni sekretar OK Planica.

Iz Norveške, kjer je ta čas na turneji surovi zrak, se je preko videopovezave oglasil tudi vodja tekmovanja Aljoša Dolhar.

»Situacija je pod kontrolo,« je iz Norveške zatrdil Dolhar: »Delamo po načrtu, snega na letalnici je dovolj. Za to smo pravočasno poskrbeli ob nekaj hladnejših vikendih.«

Kot največjo novost in obenem neznanko je Dolhar po lanskih težavah s taljenjem snega izpostavil novo ledeno smučino. »To je tudi za nas največja neznanka, saj je še nismo imeli priložnosti preizkusiti. Ta nam bo, upajmo, zmanjšala težave s smučino zaradi spomladanskih temperatur,« je dodal vodja tekmovanja.

Kot je pojasnil, bo doskočišče letalnice bratov Gorišek urejeno do petka, čez vikend pa bodo planiški prostovoljci dokončno ročno uredili zadnje podrobnosti. Tudi za zadnjo tekmo sezone skakalk na srednji skakalnici. »Bolj kompleksen zalogaj pa je za nas tekma na srednji skakalnici, saj nanjo nismo računali. Nordijski center Planica s pomočjo teptalnika dovaža sneg in upam si trditi, da bosta tako letalnica kot skakalnica do torka urejeni in nared za prve skoke.«

Preizkus letalnice bo prihodnjo sredo ob 10. uri. Šušteršič je dodal, da dvoma o tem, ali bodo prireditev izpeljali ali ne, tudi letos ni.