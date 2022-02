V Planici ponovno pričakujejo navijače

Organizatorji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici so danes napovedali, da bodo v torek začeli prodajo vstopnic brez omejitev, povezanih s koronsko pandmeijo. Nazadnje so skakalci na letalnici bratov Gorišek ob koncu sezone s podporo navijačev leteli marca 2019. Na slovenski zvezi razmišljajo tudi o organizaciji tekme skakalk. »Obveščamo vas, da bo letošnji svetovni pokal v smučarskih skokih v Planici med 24. in 27. marcem spet odprl vrata zvestim navijačem in navdušencem smučarskih poletov,« so zapisali organizatorji v izjavi za javnost.

Vstopnice bo mogoče kupiti na vseh prodajnih mestih Kompasa, Eventima in Petrola. Vsi imetniki vrednotnic, ki so jih zamenjali v času koronske pandemije, lahko te koristijo ob nakupu novih vstopnic do petka, 18. marca, so sporočili iz OK Planica.

Kupci, ki ne bodo izkoristili vrednotnic ali celotnega zneska prejetih vrednotnic, bodo imeli možnost vračila denarja po 10. aprilu, so še zapisali.

Glede na to, da je Mednarodna smučarska zveza (Fis) zaradi ruskega napada na Ukrajino odpovedala vsa tekmovanja na ruskih tleh, kamor sodita tudi ruska turneja blue bird in tradicionalni finale sezone smučarskih skakalk v Nižnjem Tagilu ter Čajkovskem, so slovenske reprezentantke že javno pozvale OK Planica in slovensko zvezo, naj razmisli o prevzemu organizacije katere od odpadlih tekem.

Minuli konec tedna je na Bloudkovi velikanki uspešno potekal celinski pokal, olimpijska prvakinja Urša Bogataj in njene reprezentančne kolegice pa si želijo, da bi lahko do konca sezone spet nastopale tudi pred slovenskimi navijači.

Kot je za STA dejal zunanji sodelavec za odnose z javnostmi pri SZS Tomi Trbovc, se seveda o tem pogovarjajo s Fisom, vendar za zdaj še ni nič dorečeno. »Za zdaj je še prezgodaj o tem govoriti. Se pa pogovarjamo, da.Vse bo odvisno od pogojev, ki jih bodo postavili pri Fisu, ter njihove pripravljenosti na finančno pomoč pri organizaciji,« je dejal Trbovc.