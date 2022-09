V Planici vabijo prostovoljce

Prireditelji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, ki bo v dolini pod Poncami med 21. februarjem in 5. marcem prihodnje leto, v svoje vrste vabijo prostovoljce. Eden od pogojev je, da lahko pri projektu pomagajo vsaj tri dni in si lahko zagotovijo lastno namestitev. Prijava, za vse, ki so starejši od 16 let, je možna na spletni strani www.planica2023.si, rok za oddajo pa je do konca oktobra.

Prostovoljci bodo sodelovali na področju organizacije, logistike, izvedbi športnih tekmovanj, soustvarjanju trajnostnih akcij, koordinaciji medijskih aktivnosti in drugih področjih. Vsak, ki bo postal del edinstvene ekipe prostovoljcev, bo prejel dve vstopnici za petkove ali nedeljske tekme, poseben zimski komplet oblačil v trajno last, dva obroka na delovni dan, vsem pa bo na voljo tudi brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana - Planica - Ljubljana. Vsi bodo prejeli še certifikat in vabilo na največjo zabavo ob zaključku svetovnega prvenstva.