V Portorožu odlična organizacija in spodbudni rezultati

Ob koncu odprtega evropskega prvenstva v razredu 420 so se v Portorožu kar množile čestitke. »Po izjavah in čestitkah udeležencev ugotavljamo, da smo izpeljali enega najboljših prvenstev v zadnjih desetih letih, kar nam je v posebno čast,« je ob koncu napornega dvotedenskega dogajanja pred Piranskim zalivom izjavil predsednik tamkajšnjega kluba JKPirat Mitja Margon. K uspešni izvedbi prvenstva, ki je v Portorož privabilo kar 243 posadk iz 22 držav, sta bistveno pripomogla tudi dva tržaška kluba: TPK Sirena in Società velica Barcola Grignano (SVBG), ki sta sodelovala pri organizaciji. Oba kluba sta vseh deset dni, med 1. in 9. julijem, nudila dnevno vsaj 20 prostovoljcev, v času regat sta vodila regate na enem od dveh regatnih polij. Za portoroški klub je bilo prvenstvo hkrati tudi odlična priprava pred svetovnim prvenstvom v razredu optimist, ki ga bodo gostili čez leto dni.

V mešani članski konkurenci sta absolutno prvo mesto osvojila Američna Freddie Parkin in Estella Morris, evropska prvaka pa sta postala tržaška jadralca, člana SVBG, Lisa Vuccetti in Vittoria Bonifacio, absolutno druga. Med mešanimi posadkami sta srebro osvojila Slovenca Ana Planinšič in Teo Gerželj (absolutno 11.), bron pa je šel v roke Britancema Imogen Wade in Hugo Valentine. V Portorožu so podelili še naslov evropskih prvakinj, s katerim sta se okitili Španki Neus Fernandez Darder in Martina Gomila Darder, v kategoriji under 17 pa sta oba naslova romala v Grčijo.

Regatni dogodek je v šestih dneh prvenstva ponudil za vsakogar nekaj. Lažje posadke so najbolje izkoristile dneve s šibko termiko, medtem ko so se nekoliko težje razveselile dveh dni južnega vetra, ki je pihal z močjo do 20 vozlov.

Zelo spodbudno je nastope zaključila naveza TPKSirena in SVBG z Noah Samuelom Barbierom in Matteom Mionijem. V absolutni konkurenci (oba sta še under 19) sta končala 13., med Evropejci pa 11. po 11 odjadranih plovih v zelo spremenljivih razmerah.

V Portoržu je svojo prvo mednarodno izkušnjo dočakal tudi Čupin jadralec Jan Grahonja. Z Jacopom Gualaccinijem iz kluba Pietas Julia je nastope končal na 27. mestu v zlati skupini, kar je za prvo regato na tej ravni res spodbudno.