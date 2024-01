V Repnu padla oba tekmeca, poražena Soča, Mavrica uspešna po dveh mesecih

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Buja - Zalet ZKB FerroJulia 0:3 (18:25, 20:25, 20:25)

Zalet ZKB Ferrojulia: Furlan 5, Giurda 4, Francesca Misciali 15, Ilaria Misciali 7, Vattovaz 2, Vigini 17, de Walderstein (libero 1), Mocnik (libero 2), Gulich 0, Stergonšek 0, Surian, Tromba, Vidoni, Winkler. Trener Nicholas Privileggi

Z neugodnega gostovanja (predvsem zaradi telovadnice) v Buji se Zalet ZKB Ferrojulia vrača s polnim izkupičkom. Buja je sicer na lestvici bistveno nižje postavljena od Zaleta, a trener Gambardell pravi, da je v ekipo vnesel nekaj novosti in da se zdaj obetajo boljši časi, čeprav ne proti Zaletu, ki je, po njegovih besedah, premočan.

Resnici na ljubo igralke Zaleta tokrat niso ravno blestele, zelo nihajoč je bil predvsem sprejem, tako da niso mogle razviti igre preko centrov. Vsi seti so si bili na las podobni: Buja je na začetku rahlo povedla, nakar jo je Zalet ZKB Ferrojulia dohitel in prehitel. Domačinke pa se niso dale, z odlično obrambo in premišljenimi napadi so večkrat presenetile naše igralke, ki pa so vsekakor dokazale, da so boljše in so v odločilnih trenutkih pravočasno reagirale in v vseh treh končnicah uveljavile svoje tehnično znanje.

Kot pravi trener Nicholas Privileggi, ki niti tokrat ni mogel računati na poškodovano Veroniko Winkler, so tri osvojene točke na gostovanju nadvse pomembne. »Nismo blesteli, bo pa drugič prav gotovo bolje!« (Inka)

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB - Prata 3:0 (25:21, 25:13, 25:19)

SloVolley: Jereb 2, Terpin 0, Antoni 3, Jerič 12, Komjanc 14, Giusto 9, Margarito (L1), Dessanti (L2), Kosmina 13, Riccobon 0, Skilitsis 0, Castellani in Buri nv. Trener: Peterlin.

Vodilni SloVolley je vknjižil še 14. zaporedno zmago. Tokrat je bil začetek nekoliko bolj nervozen: obe ekipi sta v prvem nizu precej grešili, rahlo prednost pa je ves čas ohranjala domača ekipa. Ko so Komjanc in ostali odpravili odvečne (neforsirane) napake, pa je šlo kot po olju. Kot kažejo delni izidi drugega in tretjega niza, je na igrišču prevladala le ena ekipa. Mlada ekipa iz Prate je sicer po svojih močeh nudila odpor, pokazala tudi določen napredek, a naleta SloVolleya ni uspela zaustaviti. Delovalo je domala vse tako, kot mora.

»Po moji oceni je bil drugi niz celo naš najboljši v sezoni: naredili smo samo tri napake, nasprotniki pet, zato je bila igra res dopadljiva,« je pohvalil svoje varovance trener Peterlin.

Zaradi bolečin v hrbtu na igrišče tokrat ni stopil Castellani, Buri pa je na četrtkovem treningu občutil bolečine v kolenu, zato ga je trener preventivno zadržal na klopi, čeprav se je pred tekmo z ostalimi tudi ogrel.

Il Pozzo - Soča ZKB Lokanda Devetak 3:2 (25:21, 22:25, 18:25, 25:22, 15:12)

Soča: Devetak 14, Miklus 5, T. Cotič 20, Čavdek (L1) 1, Makuc 12, Boškin 1, Antoni 11, Ventusi (L2), Vižintin 1, A. Cotič nv. S. Cotič nv., Conte nv., N. Čenic nv. Persoglia nv. Trener: Battisti.

Soča ZKB Lokanda Devetak še ni prekinila niza porazov. »Iz Pradamana smo res odnesli točko, a pričakovali smo pol izkupiček. Usodne so bile napake v končnici nizov,« je povedal trener Battisti.

Prvi niz je bil izenačen, na koncu pa ga je osvojil Il Pozzo. Poraz ni potrl igralcev Soče, ki so se v nadaljevanju zbrali in osvojili naslednja dva niza. V obeh so bili stalno v vodstvu. V četrtem nizu so bile usodne začetne napake, tako da so nasprotnika stalno zasledovali in ga niso uspeli ujeti pravočasno. V odločilnem petem nizu je kazalo dobro, saj je bilo ob menjavi igrišča 8:7 za Sočo, v končnici pa je bil Il Pozzo prisebnejši.

Soča je po porazu a drugih ugodnih izidih sicer še napredovala po lestvici in je zdaj četrta.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet - Roveredana 0:3 (10:25, 9:25, 20:25)

Kontovel: Kovačič 8, Gruden 6, Ban 1, Grilanc 5, Kalin 3, Ciuch 6, Hussu 0, Bezin (L), Pertot 0, Kneipp nv., Skerk nv. Trener: Calzi.

Chions - Mavrica Mucci 1:3 (23:25, 21:25, 25:13, 18:25)

Mavrica: Contino 17, Mazzoli 8, Berzacola 6, Benedetti 3, Volčič 4, Komic 15, D'Amelio (L1), E. Marangon (L2), G. Marangon 0, Buna 0, nv. Komjanc in Tognolli. Trener: Quarta.

Mavrica Mucci je prebila led tudi v novem letu in se zasluženo veselila zmage, ki je vendarle spet prišla po dveh mesecih.

Začetek srečanja je bil zelo izenačen, obe ekipi sta igrali zelo zbrano in prodorno. Chions je v končnici tudi prvi povedel 21:18, a je Mavrica z učinkovitimi napadi spreobrnila rezultat in osvojila prva 25. točko. Začetek drugaga je obetal popolno prevlado štandreških odbojkaric, ki so že povedle 10:17. Sredi niza pa je padla koncentracija, kar je Chionsu omogočilo, da je ves zaostanek nadoknadil. V končnici pa so napake zaustavile nalet gostiteljic, Mavrica pa je v tem delu zaigrala dovolj suvereno in povedla z 2:0 v nizih.

Ritma pa varovanke trenerja Quarte niso zadržale in v četrtem popustile v vseh elementih. Hladna prha pa jih je kar hitro zdramila, da so v četrtem nizu znova prevzele začetni ritem in zelo gladko osvojile niz in končno zmago. »V zadnjih nastopih igramo dobro, res pa je, da nam proti izkušenejšim ekipam zmanjka še nekaj tiste samozavesti in gotovosti, da smo lahko kos skoraj vsem ekipam. Tokrat pa nam je le uspelo,« je še dodal trener Quarta.

Mavrica je z zmago vnovič napredovala na 12. mesto in ima zdaj 2 točki več od Chionsa.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach - Travesio 3:0 (25:14, 25:10, 25:23)

Sloga Tabor: D. Manià 9, L. Manià 2, Segre 15, Golob 2, Mesar 5, Vremec 15, mattana 0, Opačič (L1), Petrič (L2), Kralj in Tomsič nv. Trener: L. Manià.