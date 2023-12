V treh nastopih samo ena zmaga

MOŠKA C-LIGA

Fiume Veneto - Soča ZKB Lokanda Devetak 3:1 (25:16, 23:25, 25:19, 25:17)

Soča: Devetak 11, Manfreda 3, T. Cotič 12, Čavdek (L1), Hlede 14, Makuc 9, Boškin 1, Conte 1, Anotni 0, Venuti 0, A. Cotič 1. Trener: Battisti.

Soča ZKB Lokanda Devetak je doživela na daljšem gostovanju drugi zaporedni poraz. Tokrat je moral trener Battisti na vrat na nos precej poseči v postavo, saj je tik pred tekmo zmanjkal Miklus, doma je ostal tudi Borut Vižintin, tako da je bilo v postavi kar nekaj sprememb. V vlogi blokerja sta igrala Manfreda in Conte, na spisku razpoložljivih igralcev je bil tudi edini podajalec Boškin, tako da je bila tokrat tudi klop krajša.

V spremenjeni postavi je Soča v prvem nizu lovila šele prava ravnovesja. V drugem je bila igra bolj suverena, kar je prineslo tudi zmago. V nadaljevanju pa so se igralci Soče borili, a je bil Fiume Veneto v ključnih trenutkih bojši. Največ težav jim je povzročal nasprotnikov servis in blok.

»Že nekaj tednov se borimo z odsotnostmi, a proti tem smo nemočni. Potrpežljivi moramo biti in počakati, da bomo spet v popolni postavi,« je po tekmi še dodal trener Battisti.

Soča je s porazom ohranila tretje mest. Prav tako 24 točk pa ima zdaj tudi Fiume Veneto, ki pa zaradi slabšega koeficienta nizov zaseda mesto niže.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Fincantieri3:0 (25:16, 25:18, 25:20)

Sloga Tabor: Gianeselli 9, Golob 4, Manià 14, Mesar 3, Segre 15, Vremec 9, Opačič (L1), Petric (libero 2), Kalc 0, Kralj, Mattana, Tomšič. Trener Manià

Slogaši so v prvem povratnem krogu osvojili nove tri točke. Bil je to dvoboj dveh najmlajših ekip v ligi, ki sta v primerjavi s prvo tekmo pokazali lep napredek. Fincantieri je zaigral izredno požrtvovalno, bil zelo borben v obrambi, v napadu pa so bili odločno boljši igralci Sloge Tabor. Prva dva seta sta bila izenačena do osme točke, nakar je pobudo prevzela Sloga Tabor Studio Vegliach in brez težav spravila oba pod streho. Veliko bolj izenačen je bil zadnji niz, v katerem sta se ekipi izmenjavali v vodstvu vse do izida 19:19, ko so Manià in ostali s serijo zelo dobrih napadov in servisov nadigrali goste.

Loris Manià: » Danes igra ni bila ravno najboljša, znamo igrati bolje, a važne so tri osvojene točke, z zmago v žepu pa bodo igralci preživeli lepše božicno – novoletne pocitnice.«

Naj še omenimo, da je bila to zadnja letošnja tekma podajaca Gianesellija, ki z januarjem odpotuje v Neapelj na univerzo. (Inka)

ŽENSKA D-LIGA

Cervignano - Mavrica Mucci 3:0 (25:17, 25:14, 25:22)

Mavrica: Berzacola 2, Benedetti 4, Volčič 6, Komic 7, Contino 10, D'Amelio (L1), Mazzoli 3, J. Tomšič 0, nv. Buna, N. Tomšič in Tognolli. Trener: Quarta.

Mavrica Mucci zaključuje leto 2023 le z dvema zmagama v ženski D-ligi. Tokratni nasprotnik Cervignano ni bil nepremagljiv, a je Mavrica spet zaigrala s preveč napakami, delno pa še vedno tudi s kančkom treme.

V vseh treh nizih je bila enakovredna tekmecu do skoraj polovice niza, nato pa prepustila, da je prevzel vajeti in zmagal. Najbližja je bila v zadnjem nizu.

Po božično-novoletnem premoru bo Mavrica v prvem tednu januarja odigrala še zadnji krog prvega dela. Pri klubu si nadejajo, da bodo v povratnem delu dekleta le prešla krizo in iztržila še kako zmago.