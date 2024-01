V Trstu prodali že okrog 8000 vstopnic za odbojkarski spektakel

V začetku leta 2020 so še pred eksplozijo pandemije napovedali, da bo tržaška športna palača - takrat še Allianz Dome - gostila ženski finale za »scudetto«. Velikega dogodka naposled ni bilo, saj je marca istega leta svet zastal. Želja, da bi mesto vendarle gostilo odbojkarski spektakel pa ni usahnila. Po zaslugi vseh vpletenih tako deželnega odbora Fipav in javnih uprav kot tudi zveze Legavolleyfemminile in organizatorja dogodkov Master Group Sport bo Trst 17. in 18. februarja gostil zaključni turnir italijanskega ženskega pokala Coppa Italia Frecciarossa, vrhunski odbojkarski dogodek, kot ga še ni bilo. V športni palači PalaTrieste bodo igrale trenutno »najboljše ekipe najlepšega prvenstva na svetu«, je napovedal predsednik deželne zveze Fipav Alessandro Micheli na včerajšnji predstavitveni novinarski konferenci v tržaški občinski palači. V soboto bo ob 15.00 dvoboj med večkratnim prvakom Coneglianom in Chierijem, ob 18.00 pa se bosta za finale borili Vero Volley Milano in Scandicci. Finale pokala A1-lige bo v nedeljo, 18. februarja, ob 14.15, pred tem bo na vrsti še pokalni finale A2-lige.

Ženska klubska odbojkarska scena bo tako prvič gostila v Trstu. Pred tem je edini klubski dogodek potekal leta 2007, ko so v Trstu igrali moški superpokal, v letih 2010 in 2014 pa je bil Trst gostitelj skupin moškega in ženskega svetovnega prvenstva.

Na predstavitvi so si vsi vključno z direktorjem Legavolleyfemmnile Enzom Barbarom zaželeli, da bi bila dvorana, ki sprejme okrog 6700 gledalcev, spet polna. Do včeraj je šlo v prodajo 3800 vstopnic za soboto in 4000 za nedeljo. Direktor Master Group Sport Antonio Santa Maria verjame, da bo zanimanja vse več, ko se bo začela še dodatna promocija. Med drugim, kdor potuje do Trsta z vlakom, si bo zagotovil nižjo ceno vstopnic. Pri organizatorjih po zaslugi Zorana Jerončiča načrtujejo promocijo tudi v Sloveniji, prvi oglas v slovenskem jeziku pa se že vrti na valovih Radia Punto Zero.