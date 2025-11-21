V uvodni mešani ekipni tekmi Slovenija odlična druga

Slovenski smučarski skakalci Nika Prevc, Timi Zajc, Nika Vodan in Domen Prevc (1025,1 točke) so uspešno začeli novo sezono svetovnega pokala v Lillehammerju. Na veliki skakalnici so Slovenci zaostali zgolj za Japonsko, ki je za zmago nabrala 8,9 točke prednosti. Tretji so bili Avstrijci (1023,9).

Na Norveškem se je s tekmo mešanih ekip tretjič v zgodovini začela olimpijska sezona v smučarskih skokih. Na startnem seznamu za boje na skakalnici Lysgaardsbakken je bilo 15 ekip.

Slovenski kvartet je imel po prvi seriji za Japonsko, za katero sta uspešno nastopala oba skupna zmagovalca poletne velike nagrade, Nozomi Maruyama in Ryoyu Kobayashi, 15,4 točke zaostanka.

Nika Prevc je v finalu pokazala izjemen nastop in Slovenijo približala na zgolj 1,4 točke zaostanka. Dobro sta skakala tudi Zajc, ki je dobil interni dvoboj z Anžetom Laniškom za preboj v ekipo, ter Vodan. Tesno je bilo vse do zadnjega skoka, na koncu pa je Kobayashi dobil dvoboj s Prevcem.

V soboto in nedeljo na Norveškem tako skakalce kot skakalke čakata še dve posamični tekmi.