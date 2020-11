V uvodu sezone dosegla najboljši rezultat doslej

Štiridnevni tekmovalni uvod v sezono v Suldnu je smučarka SK Devin Caterina Sinigoi (2003) končala z najboljšim izidom. Na včerajšnjem (zadnjem) slalomu mednarodne tekme Fis se je prebila na visoko 16. mesto v absolutni konkurenci tekme Fis. Le dve sekundi in 75 stotink zaostanka za zmagovalko Carlotto Saracco je varovanki Aleša Severja, ki so jo maja vpoklicali tudi v širši izbor italijanske reprezentance, navrglo le 46 točk Fis, kar je najmanj odkar tekmuje na mednarodnih tekmah. Med Italijankami letnikov 2003 in 2004 (mlajše mladinke) je bila najboljša.