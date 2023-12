V začetku januarja start tekmovalne sezone v FJK

Deželni odbor italijanske smučarske zveze Fisi je prejšnji teden objavil tekmovalni koledar za sezono 2023/24 za vse starostne skupine. Tekmovalna sezona v Furlaniji - Julijski krajini se bo kot običajno začela takoj po novoletnih praznikih.

U14 in U16: začetek v Plodnu

V nedeljo, 7. januarja, bo v Plodnu (Sappadi) uvodna veleslalomska preizkušnja za dečke/deklice (U14) in naraščajnike/naraščajnice (U16). V teh starostnih skupinah je v deželnem tekmovalnem koledarju skupno 16 tekem: pet slalomov, pet veleslalomov, štirje superveleslalomi, ena tekma v smučarskem krosu in ena v eksperimentalni disciplini »flipper«. Med organizatorji tekem za dečke/deklice in naraščajnike/naraščajnice je tudi letos SK Brdina. Opensko društvo bo v nedeljo, 21. januarja, organiziralo slalom v smučarskem središču Forni di Sopra.

Najmlajši teden kasneje

Smučarji in smučarke starostnih skupin super baby (U7 in U8), baby (U9 in U10) in miški/miške (U11 in U12) bodo tekmovalno sezono začeli teden kasneje. Uvodna veleslaloma za najmlajše bosta na sporedu v nedeljo, 14. januarja: tržaški, goriški in pordenonski klubi bodo tekmovali na Piancavallu, videmski pa na progi v Pradiboscu (to bo edina »ločena« tekma). Skupno je predvidenih 13 tekem: štirje slalomi, šest veleslalomov, ena tekma v smučarskem krosu, ena v »gimkani« in ena v »flipperju«.

Mladinina tekma za uvod

V nedeljo, 7. januarja, bodo tekmovalno sezono začeli tudi smučarji in smučarke starostnih skupin mladinci (giovani), članov (seniores) in veteranov (master A, B in C). Prvi tekmi bosta stekli v organizaciji AŠD Mladina, ki bo na progi Varmost 2 v kraju Forni di Sopra po že ustaljeni formuli priredilo dva veleslaloma. Po 18 preizkušnjah (vse v veleslalomu) se bo sezona v tej konkurenci zaključila konec marca z državno fazo trofeje klubov na Piancavallu.

Tržaško (in zamejsko) prvenstvo v režiji SK Devin

V tekmovalnih koledarjih deželnega Fisi so že umeščena tudi vsa pokrajinska prvenstva. Ta bodo na sporedu v nedeljo, 10. marca 2024: tržaško v Plodnu (Sappadi), goriško na Trbižu, videmsko na Zoncolanu in pordenonsko pa na Piancavallu. Organizator tržaškega smučarskega prvenstva bo SK Devin, ki bo prihodnje leto proslavil 50-letnico delovanja. Pri izpeljavi tekmovanja bo Devin sodeloval s SK Brdina in AŠD Mladina, vsi trije klubi pa bodo združeni pod okriljem ZSŠDI. SK Devin bo v letošnji zimi priredil tudi zamejsko smučarko prvenstvo: termin še ni določen (znan bo najbrž v naslednjih tednih), pri Devinu pa si nadejajo, da bi tudi to tekmovanje izpeljali v Plodnu (Sappadi).

Na tej povezavi vsi deželni koledarji Fisi