V Žavljah so dvigovali uteži

Pred kratkim je tržaški klub Discovery Atletics, ki ga vodi tržaški Slovenec David Požar, organiziral v telovadnici v Žavljah prvo mednarodno tekmovanje v powerliftingu IPF Discovery Adria Open (skupaj s Powerlifting zvezo Slovenije), na katerem je nastopilo okrog 60 tekmovalcev. Na tekmovanju je v skupini do 93 kg nastopil Saša Marsetti, doma iz Bazovice, ki ga vodi fitnes trener Aljaž Milič. Za Sašo je bil drugi nastop v karieri. Napredoval je v vseh treh disciplinah: mrtvi dvig (dvignil je 210 kg), počep (165 kg) in potisk s prsi (90 kg). Martina Sosič tokrat ni tekmovala, a je samo napovedovala (vse v slovenščini in v italijanščini). Čez nekaj tednov bo nastopila na univerzitetnem SP v Kranjski Gori.