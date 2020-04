V ženski NBA nagrada v spomin na Bryanta in njegovo hčer

Ženska različica severnoameriške košarkarske lige WNBA je v noči na soboto po slovenskem času izpeljala nabor novink za naslednjo sezono in predstavila tudi novo nagrado v spomin na pokojnega Kobeja Bryanta in njegovo hčer Gianno, ki sta letos preminila v helikopterski nesreči.

Nagrada, Kobe and Gigi Bryant WNBA, bo namenjena posamezniku ali skupini, ki bo pomembno prispevala k prepoznavnosti, dojemanju in napredku ženske košarke in košarke deklet na vseh ravneh, so zapisali na spletni strani WNBA.

Kot prva je bila na naboru po pričakovanju izbrana prva igralka treh sezon študentske košarke Sabrina Ionescu, izbrala jo je ekipa New York Liberty. Nabor so opravili prek video povezave zaradi pandemije novega koronavirusa.