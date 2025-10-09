V ženski odbojkarski D-ligi dve ekipi z različnimi cilji

Konec tedna se začenja tudi deželno prvenstvo ženske D-lige, v katero dve slovenski ekipi, Soča Lokanda Devetak ZKB in Zalet, vstopata z zelo različnimi cilji. Pri Soči bi si želeli odigrati čim boljše prvenstvo in nadgraditi lansko sezono, pri Zaletu pa bi radi dali možnost mladim, da nabirajo izkušnje na članski ravni. Soča bo prvo tekmo igrala v gosteh proti Martignaccu, Zalet pa doma proti Chionsu.

Pri Soči je jedro ekipe ostalo podobno lanskemu, nekatere odbojkarice so moštvo sicer iz študijskih razlogov zapustile, so mu pa dodali nekatere mlajše odbojkarice in nekatere, ki so v lanski sezoni igrale pri Mavrici v 1. diviziji. Poleti so začeli treninge s fizično pripravo, ki jo letos vodi sam trener Aljoša Orel. Je pa prišlo do novosti tudi v trenerskem kadru, saj mu kot pomožni trener letos pomaga Matej Juren.

Orel je zadovoljen s pripravljalnim obdobjem, tako s fizično pripravo kot z igro. »Na prijateljskih tekmah sem preizkusil več različnih postav in so vse delovale dobro,« je dejal in izrazil zadovoljstvo, da lahko računa na dolgo klop.

Zalet po izkušnje

Pri Zaletu pa so v D-ligi začeli novo poglavje, s katerim želijo nuditi možnost za razvoj mladim odbojkaricam. Ekipo so zaupali staremu znancu projekta, ki je več sezon vodil najvišjo ekipo pri Zaletu Ediju Bosichu. Ob njem je pomožni trener Andrej Pertot, za fizično pripravo pa skrbi Petra Basezzi.

Ekipo sestavljajo mlade odbojkarice, ki sodijo še v prvenstvo U18, nekatere pa tudi U16. Izjemo predstavljajo le Cecilia Olivotti, Alena Rapotec in Petra Gulich.»Vemo, da bo prvenstvo izjemno težko, saj so ta dekleta lani komaj dosegla obstanek v 1. diviziji. A šli smo v to, da bi imele mlade možnost igrati in upamo, da bo tako čez leto ali dve katera pripravljena za prestop v C-ligo, ki je glavna ekipa Zaleta,« je dejal trener, ki si želi, da bi v drugem delu sezone dosegle kakšen dober rezultat.