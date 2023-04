Vaterpolistke prvič v boju za naslov

Medtem ko se bodo tržaški vaterpolisti morali zadovoljiti z igranjem končnice za uvrstitev od 5. do 8. mesta, ki bo določala, katere ekipe bodo igrale prihodnje leto v dveh manj zahtevnih evropskih pokalih (seveda si v Trstu nadejajo, da bi lahko ponovno nastopali v Eurocupu in po možnosti dodatno izboljšali letošnjo uvrstitev v polfinale), se bo prvič v zgodovini društva ženska ekipa Pallanuoto Trieste borila za vstop v finale za naslov. Od danes bodo varovanke trenerja Paola Zizze igrale proti ekipi Sis Roma, ki je tudi glavni kandidat za osvojitev naslova državnega prvaka.

Pallanuoto Trieste je v rednem delu sezone osvojil peto mesto, a nato z dvojno zmago v četrtfinalu končnice odpravil Rapallo, ki je sezono končal na četrtem mestu. Nepričakovan (a suveren) uspeh je za Tržačanke pomenil nov mejnik v zgodovini kluba. Predsednik Samer nam je sicer pred časom napovedal, da se želijo na ženski ravni kmalu boriti za naslov, a najbrž nihče ni pričakoval takega napredka že v letošnji sezoni. O tem smo se pogovorili s trenerjem Paolom Zizzo, ki je lani poleti prevzel mesto trenerja ženske ekipe Pallanuoto Trieste, potem ko je med leti 2019 in 2022 uspešno vodil italijansko žensko reprezentanco:

»Sezona je z uvrstitvijo v polfinale za naslov zelo pozitivna. Zgodovino kluba smo na novo pisali že s samim prebojem v končnico, saj je to v ženski konkurenci za Pallanuoto Trieste prvič, a delo smo nadgradili s prestižno zmago proti Rapallu in uvrstitvijo v polfinale. Mislim, da je to v prvi vrsti sad odličnega dela, ki smo ga začeli že lani poleti. Ustvarili smo pravo zmes nekaterih starejših igralk s kopico mladih, ki so tekom sezone nabirale pomembne izkušnje. Za nekatere je to celo prva sezona v A1-ligi, kar je še dodaten razlog za veselje. V takih ekipah so zelo zaslužne za uspeh tudi veteranke, saj so one, s pomembnimi nasveti in z zgledom, ki ga vsakodnevno dajejo v bazenu, omogočile kakovostni skok mlajših.«

Daljši intervju lahko preberete v današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika