V velikonočnem Športelu se je voditelj oddaje Igor Malalan pogovarjal z gasilci Markom Metliko, Alanom Paletom in Rokom Koširjem, ki so predstavili zanimiva evropska in svetovna gasilska tekmovanja.

Za dobro vzdušje v studiu je poskrbela Dekliška vokalna skupina Biseri z Vrha.