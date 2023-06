Vendarle nekaj novosti

Nogometaši, ki nastopajo v deželnih amaterskih prvenstvih, so na počitnicah oziroma nastopajo na nekaterih turnirjih. V nedeljo je svojo pot v državnem play-offu elitne lige zaključil še Tamai, ki je na domačem igrišču na povratni polfinalni tekmi izgubil proti Bassanu s 4:3. V finale se je tako uvrstila ekipa iz Veneta. Tamai bo tudi v prihodnji sezoni igral v elitni ligi skupaj z Juventino in Sistiano Sesljanom.

Pri Sistiani Sesljanu, kjer naj bi potrdili trenerja Denisa Godeasa, bo vse bolj jasno v prihodnjih dneh, saj športni vodja Paolo Soavi zaključuje pogovore z nogometaši. V glavnem naj bi potrdili večino letošnje garniture. Priprave na novo sezono bodo »delfini« začeli 31. julija.

Kras Repen v novi preobleki

Kras bo v novi sezoni igral v promocijski ligi. Predsednik Goran Kocman nam je potrdil, da bo na klopi še naprej dosedanji trener Radenko Kneževič, kateremu bo stal ob strani pomočnik Rok Božič. »Moštvo bomo precej prevetrili,« je napovedal Kocman, ki je dodal, da so doslej potrdili Rajčevića, Djukića, Perića, Lukača, Catero inPaliago. Iz Repna odhajajo dolgoletni steber Stefano Simeoni, Potenza, Autiero, Debenjak in Raugna. Kras bo priprave na novo sezono začel v ponedeljek, 7. avgusta.

Primorec čaka na San Luigi

V promocijski ligi bo še naprej igral tudi Primorec, ki se je letos presenetljivo uvrstil v končnico prvenstva. Tudi v prihodnji sezoni bi moral voditi ekipo trener Michele Campo, ki pa – kot nam je zaupal spremljevalec Andrea Santi – želi neke vrste nadgradnjo moštva in določena zagotovila. V prvi vrsti pomočnika trenerja, kar je trebenski klub že odobril. »Kar pa se tiče nogometašev, moramo počakati konec meseca in predvsem na to, kaj se bo zgodilo pri San Luigiju, saj imamo kar nekaj nogometašev, ki so vezani na klub iz Svetega Alojzija. Pri San Luigiju morajo šele imenovati trenerja, saj je Luigino Sandrin odšel k Pro Gorizii. Vem, da se zanimajo za Carolo in Pocecca. Povrh tega so pravkar zamenjali tudi športnega direktorja. NamestoMaurizia Cespe bo Stefano Michelutti, ki je doslej vodil San t’Andrea San Vito,« je še povedal Santi. Pri Primorcu obenem razmišljajo, da bi v novi sezoni spet igrali na domačem trebenskem igrišču na Griži. Še naprej pa bi občasno uporabljali umetno travo na proseški Rouni.

