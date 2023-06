Venezia osvojila mladinski turnir v Bazovici

Konec tedna je bazovska Zarja v svojem športnem centru v Bazovici gostila izjemno kakovosten nogometni turnir v starostni skupini U15, na katerem so nastopile zelo kvalitetne ekipe z območja Alpe Jadran. Našo deželo so zastopali domačini Zarja Breg, tržaški ekipi Triestina in TS Victory Academy, videmski Udinese, z Veneta je prišla Venezia, Južno Tirolsko je zastopal Südtirol, Slovenijo Bilje, Hrvaško pa reški Zamet.

Pokal so odnesli v laguno nogometaši Venezie, ki so v nedeljskem finalu Südtirol. Končni izid je bil 4:1. Na tekmi za tretje mesto je bil Udinese z 1:0 boljši od Triestine. Zarja Breg je igral tekmo za 5. mesto, na kateri pa je izgubil proti reškemu Zametu. Klub iz Kvarnera je zmagal z 2:1.