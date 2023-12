Vertikala dobila osvežen vodnik

Četrtkova predstavitev prenovljenega Vodnika po planinski poti SPDT Vertikala je požela velik uspeh. Več kot 200 ljudi je v dvorani Narodnega doma v Trstu prisluhnilo avtorjema Jasmin Rudež in Maksimiljanu Kralju, ki sta odgovarjala na vprašanja Alberta Voncine in razkrila, kako je nastala zamisel za osvežitev originalnega vodnika, ki je izšel leta 1975.

Osvežen vodnik po Vertikali ostaja zvest originalnemu, posodobljena pa je seveda predvsem grafična podoba. Tudi opisi so dopolnjeni. Glavna novost so poleg številnih fotografij zemljevidi, na kateri je z modro črto (modro-bela je tudi markacija poti) označena trasa Vertikale (celotna pot od Tromeje pri Trbižu do Lazareta je dolga 384 km). Gre za zemljevide Tabacco v merilu 1:25.000, ki so seveda prilagojeni formatu vodnika in zajemajo 42 strani.

V primerjavi z originalnim vodnikom je v novi izdaji dodan še zadnji odsek Vertikale od table v spomin na padle planince v NOB v dolini Glinščice do Lazareta. Ta odsek je nastal leta 2004 ob stoletnici SPDT in je poimenovan po jamarju Stojanu Sancinu.

Vodnik je nastal ob podpori Dežele Furlanije - Julijske krajine in je tiskan tudi v italijanskem jeziku. V naslednjih mesecih ga bosta avtorja predstavila še v Gorici, Benečiji in Kanalski dolini, Vertikalo pa bosta promovirala z organizacijo izletov s SPDT.

Četrtkova predstavitev vodnika je presegala meje planinstva. Za glasbeni uvod je poskrbela mlada harfistka Maja Locatelli, konec pa je minil ob petju mešanega pevskega zbora Rdeča Zvezda iz Saleža. Zanimive anekdote o samem nastanku Vertikale je v osrednjem delu večera razkril dr. Rafko Dolhar.