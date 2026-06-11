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Nogomet

Vesna bo igrala v višji ligi

Kriški klub v prihodnji sezoni v 2. amaterski ligi

Jan Grgič |
Križ |
11. jun. 2026 | 11:32
    Vesna bo igrala v višji ligi
    Nogometaši Vesne po zmagi v play-offu proti Pro-Seccu
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Kriška Vesna bo v prihodnji sezoni igrala v 2. amaterski ligi. Uradna vest bo sicer pricurljala v javnost čez kak teden, ko bo deželna nogometna zveza tudi z birokratskega vidika formalizirala združitev klubov Ol3 in Grigioneri Savorgnano. Nov klub se bo imenoval ASD Savorgnanese Faedis in bo nastopal v 1. amaterski ligi. Vesna je bila namreč po zmagi v play-offu proti Pro-Seccu prva na lestvici v pričakovanju repasaža. V višjo ligo pa bi lahko napredoval tudi Pro-Secco, saj bi lahko bila na vidiku še druga združevanja v višjih deželnih ligah. V težavah se je po koncu letošnje sezone znašlo kar nekaj deželnih klubov.

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