Vesna bo igrala v višji ligi

Kriška Vesna bo v prihodnji sezoni igrala v 2. amaterski ligi. Uradna vest bo sicer pricurljala v javnost čez kak teden, ko bo deželna nogometna zveza tudi z birokratskega vidika formalizirala združitev klubov Ol3 in Grigioneri Savorgnano. Nov klub se bo imenoval ASD Savorgnanese Faedis in bo nastopal v 1. amaterski ligi. Vesna je bila namreč po zmagi v play-offu proti Pro-Seccu prva na lestvici v pričakovanju repasaža. V višjo ligo pa bi lahko napredoval tudi Pro-Secco, saj bi lahko bila na vidiku še druga združevanja v višjih deželnih ligah. V težavah se je po koncu letošnje sezone znašlo kar nekaj deželnih klubov.