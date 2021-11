Vesna odslej na umetni travi

V Križu so danes popoldne odigrali prvo uradno tekmo na prenovljenem nogometnem igrišču. Ta čast je pripadla mladinski ekipi Vesne v starostni kategoriji začetnikov. Pri kriškem društvu so namreč prejeli zeleno luč za igranje na prenovljeni zelenici oz. začasno šestmesečno homologacijo igrišča s strani italijanske nogometne zveze. V Križu so namreč prav v prejšnjih dneh zaključili obnovo površine nogometnega igrišča, ki zdaj razpolaga z umetno travo. Popolna obnova se sicer še ni zaključila, saj manjka še nekaj detajlov, v prvi vrsti postavitev nove mreže okoli igrišča. To nam je sinoči potrdil predsednik AŠD Vesna Robert Vidoni, ki je še kako zadovoljen: »Glavno je, da smo dobili homologacijo in da lahko na igrišču igrajo vse naše ekipe. Prenovljeno igrišče je za nas velika pridobitev, saj imamo v letošnji sezoni poleg članske ekipe tudi lepo število mladinskih ekip. Kriški športni center, ki razpolaga tudi z manjšim igriščem, je zdaj res pravi biser.«

Pri Vesni načrtujejo, da bi uradno otvoritev igrišča priredili februarja, ko bo v Križu potekal mednarodni mladinski turnir. Vesnina članska ekipa, ki nastopa v prvenstvu 2. amaterske lige, bo prvo tekmo na prenovljenem igrišču odigrala v nedeljo proti Montebellu. Morda bodo ravno ob tej priložnosti kriški nogometaši vknjižili prvo prvenstveno zmago.