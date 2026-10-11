Veter naj bi se umirjal ...

Tržaški zaliv je pripravljen na največjo jadralno regato na svetu. Po treh dneh spremenljivega vremena se je nebo razjasnilo, razmere na morju pa obetajo zanimivo tekmovanje tako za profesionalce kot za amaterje.V Trstu je vse pripravljeno na start 58. Barcolane. Po treh dneh spremenljivega vremena je nad Tržaškim zalivom posijalo sonce, jasno nebo pa napoveduje izjemen jadralni dan. Na morju se je zbrala množica jadrnic, ki se že razporejajo pred startom ene največjih jadralnih prireditev na svetu.Vzdolž startne črte veter piha iz smeri med 88 in 110 stopinjami, sunki dosegajo 15 vozlov, osnovna hitrost vetra pa je okoli deset vozlov. Veter naj bi se postopoma umirjal, vendar so razmere za zdaj ugodne za jadralce vseh ravni, od izkušenih tekmovalcev do ljubiteljskih posadk.Taktični dvoboj se začenja že pred startomPozornost vzbujata tudi favorita Arca in Prosecco DOC, ki se približujeta isti startni črti in plujeta zelo blizu druga drugi. Kaže, da bi lahko ubrali podobno taktiko, zato bo zanimivo spremljati njuno pozicioniranje v minutah pred startom.Tržaški zaliv se medtem polni z jadri, ki ustvarjajo izjemno kuliso. Ob ugodnem vremenu se obeta spektakularna Barcolana, v kateri bodo o razpletu odločali veter, pravilna izbira smeri in spretnost posadk.