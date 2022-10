»Videli bomo dve prvenstvi«

Današnja tekma med Trevisom in Reggio Emilio bo letošnji uvod v sezono najvišje italijanske košarkarske lige. Kakšno prvenstvo lahko pričakujemo, je za Primorski dnevnik povedal Massimo Raseni, tržaški Slovenec, ki živi v Bielli, in je kot agent poklicnih košarkarjev in trenerjev odličen poznavalec lige.

Kakšna bo letošnja sezona A-lige?

Začetek lige bo morda zaradi utrujenosti članov reprezentanc verjetno nekoliko manj kvaliteten. Tisti, ki so z izbranimi vrstami trenirali celo poletje, bodo verjetno v začetku pokazali nekaj manj, saj so še utrujeni. Naj pa še povem, da bo tudi letos v ligi igralo veliko Američanov, a nižjega ranga.

Kar se tiče favoritov pa tako. Zagotovo bosta kraljevala Armani Milano in Virtus Bologna, Reyer iz Benetk, Sassari in Tortona pa bodo skušali mešati štrene najboljši dvojici. Vse ostale ekipe pa so po moji oceni zelo izenačene, zato bo zanimivo. V prvenstvu ni ene šibke ekipe. Skratka, bili se bosta dve prvenstvi: prvo za prvi dve mesti, drugo pa za preostala mesta. Morda med ekipami drugega kakovostnega razreda je lahko le Brescia nekoliko boljša.

Kakšno mesto zaseda sicer italijansko prvenstvo v Evropi? Kam sodi?

Italijanska liga je seveda v primerjavi z drugimi evropskimi prvenstvi nekaj izgubila. Danes je najpomembnejše to, da igraš v ekipi, ki nastopa tudi v enem od evropskih pokalov. Ni torej pomembno igrati v Italiji. Špansko prvenstvo seveda prednjači predvsem s svojo finančno in organizacijsko premočjo, v Turčiji kroži res veliko denarja, v Franciji in Nemčiji prvenstvi nista zelo kakovostni, organizacija pa je na višku tako kot v Španiji.

Celoten intervju si lahko preberete v današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika