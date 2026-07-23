Vingegaard morda že končal sezono

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je sporočila njegova ekipa Visma-Lease a Bike, za zdaj še ni znano, ali bo Danec letos sploh še tekmoval.

Za Vingegaarda se je dirka po Franciji končala preteklo nedeljo v 15. etapi. V zaključnem delu etape, takoj za krožiščem, je grdo padel in pristal na rami. Takoj je bilo jasno, da je nekaj narobe. Z roko v opornici se je odpravil do reševalnega vozila, zdravniška ekipa pa je v cilju ugotovila, da ima zlomljeno ključnico, zato je v torek prestal operacijo.

Športni direktor Visme Marc Reef je razkril, da je 29-letni danski kolesar bržkone že končal sezono. »Operacija je potekala dobro, opravili so vse potrebno. Tudi sicer ne gre za najbolj zapleten poseg,« je za Eurosport dejal Reef.

Po izjemno napornem tekmovalnem obdobju, v katerem je Vingegaard zmagal na dirki po Italiji, ga zdaj čaka okrevanje. Običajno se kolesar po takšni poškodbi na kolo ne vrne že po nekaj tednih. »O načrtih za preostanek sezone se bomo z Jonasom pogovorili po koncu dirke po Franciji,« je dejal Reef. »Za nami je težka sezona. Vsekakor je možno, da se bo Vingegaard letos vrnil v karavano, a prav tako je tudi možno, da se ne bo,« je o morebitnem predčasnem koncu sezone za Danca še povedal Reef.