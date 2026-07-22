»V času finalne tekme so bile v Madridu vse trgovine zaprte«

Mislila je, da bo lahko čas, v katerem bodo domačini gledali finalno tekmo med Španijo in Argentino izkoristila za obisk trgovin, v katerih je ponavadi toliko ljudi, da težko vstopi vanje, a se je pošteno uštela. V času finalne tekme so bile vse zaprte, na vhodnih vratih pa so stala obvestila, da bo trgovina izjemoma zaprla ob 20.30 zaradi finala svetovnega prvenstva v nogometu. 26-letna Padričarka Tina Sbarbaro, ki trenutno biva v Madridu, se je tako prepustila toku in si tudi sama ogledala nogometno tekmo.

»Nogometa sicer običajno ne spremljam. Ko so večji dogodki, pa jih je treba spremljati. Sicer ne vem, če bi isto tekmo gledala, če bi bila v Trstu, a ker sem bila v Madridu, sem želela biti tam za vzdušje,« je včeraj pojasnila. Izkušnja je bila intenzivna, saj je bilo po njenih besedah mesto dobesedno blokirano.