Fifa izbrala najboljšo enajsterico mundiala

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je v sredo zvečer objavila najboljšo enajsterico svetovnega prvenstva, ki se je v nedeljo končalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Iz vrst svetovnih prvakov Špancev so v najboljši postavi trije nogometaši, v njej se je pričakovano znašel tudi argentinski as Lionel Messi.

Fifa je v vrata postavila čuvaja mreže Zelenortskih otokov Vozinho. V obrambni vrsti so Pedro Porro (Španija), Lisandro Martinez (Argentina), Dayot Upamecano (Francija) in Marc Cucurella (Španija). V zvezni vrsti so Rodri (Španija), Michael Olise (Francija) in Jude Bellingham (Anglija), v napadu pa sta ob Messiju še Erling Haaland (Norveška) in Kylian Mbappe (Francija). Po koncu SP je Fifa za najboljšega nogometaša SP izbrala Rodrija, za najboljšega vratarja branilca vrat španske izbrane vrste Unaija Simona, za najboljšega mladega nogometaša SP pa Katalonca Pauja Cubarsija. Najboljši strelec SP je bil Mbappe z desetimi goli. Francoski napadalec je na mundialu postal najboljši strelec v zgodovini mundialov, na vrhu večne lestvice ima 22 golov, enega več od Messija.