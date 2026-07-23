Jadran v skupini B, začetek prvenstva konec septembra

Vodstvo italijanske košarkarske zveze Fip je objavilo sestavo skupin in tekmovalno formulo meddeželne B-lige, v kateri bo še četrto sezono zapored nastopil tudi Jadran. Združena ekipa je bila uvrščena v skupino B severne konference, v kateri je kot v vseh ostalih skupinah 15 ekip. Izjemi sta le skupini E in F južne konference s 16 oz. 14 ekipami. V skupini B so tako kot v lanski sezoni poleg Jadrana še tri ekipe iz Furlanije - Julijske krajine, in sicer goriški Dinamo, tržiški Falconstar in Sistema Basket Pordenone. Največ predstavnikov ima Lombardija s šestimi ekipami, to so Iseo in Ospitaletto (oba Brescia), Pizzighettone (Cremona), Romano Lombardo in Bottanucco (oba Bergamo) in Mantova. Štiri predstavnike ima Veneto (Montebelluna, Oderzo, Carrè in Virtus Padova), enega pa Trentinska (Rovereto).

Redni del prvenstva se bo začel zadnji konec tedna v septembru, in sicer v nedeljo, 27. septembra, končal pa se bo v nedeljo, 11. aprila. Na sporedu bodo štirje medtedenski krogi, dva v prvem delu prvenstva (v sredo, 9. decembra in v sredo, 6. januarja) ter dva v povratnem (v sredo, 10. februarja in v sredo, 24. marca). V lanski sezoni medtedenskih krogov ni bilo. Tudi letos bo Jadran domače tekme igral ob nedeljah ob 18. uri v športni dvorani na Čarboli.

Vsaka ekipa bo v rednem delu prvenstva odigrala 28 tekem ter imela dva kroga počitka. Tekmovalna formula ostaja zelo podobna lanski. Prvih osem ekip se bo uvrstilo v play-off za napredovanje, ki bo potekal v klasični obliki (četrtfinale, polfinale, finale). Zmagovalec konferenčnih finalnih obračunov (sever, center, jug) bodo napredoval v državno B-ligo, poraženci pa bodo odigrali dodatne tekme za še eno napredovanje. Deveta in deseta ekipa bosta rešeni, zadnjeuvrščena pa bo neposredno izpadla v C-ligo. V končnico za obstanek se bodo iz vsake skupine uvrstile ekipe od 11. do 14. mesta. Če bo formula potrjena, bosta zmagovalca prvega kroga rešena, poraženca pa bosta takoj izpadla.