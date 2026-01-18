Višarski superveleslalom Nemki

Po sobotnem smuku je bil danes na višarski progi Di Prampero na Trbižu v Kanalski dolini na sporedu superveleslalom v ženskem svetovnem pokalu. Zmagala je 22-letna Nemka Emma Aicher, ki je dosegla četrto zmago v svetovnem pokalu, drugo na superveleslalomih, prvo v sezoni. Pred olimpijskimi igrami je v odlični formi Lindsey Vonn, ki z 41 leti še vedno kroji razplete tekem. In je obenem glavna zvezdnica na prizorišču. Američanka je za zmagovalko na drugem mestu zaostala 27 stotink sekunde. Na smuku dan prej je bila tretja. Ilka Štuhec je bila danes brez uvrstitve, ker je po drugem odseku po skoku ni mogla ujeti vrat.

Po enem letu je na stopničkah tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju znova Čehinja Ester Ledecka. Nekdanja olimpijska prvakinja v disciplini, ki je na snegu odlična tudi v paralelnem deskanju, je z zaostankom 94 stotink sekunde dobila boj za tretje mesto.

Čeprav se ji vožnja pred domačimi navijači ni povsem posrečila, je Italijanka Sofia Goggia na šestem mestu (+1,13) ubranila rdečo majico vodilne. Pred Vonn, ki vodi v smukaškem seštevku, ima v seštevku superveleslaloma 10 točk prednosti.

Na prvih dveh mestih seštevka zime ostajata Američanka Mikaela Shiffrin in Švicarka Camille Rast, ki sta izpustili konec tedna v Trbižu. Shiffrin ima 923 točk, Rast 170 manj. Se pa odvija zanimiv boj za tretje mesto seštevka med Aicher (598) in Vonn (580); za osem točk je uspešnejša Nemka.

Tudi tokrat ni šlo brez poškodb. Poškodovala se je Novozelandka Alice Robinson, ki je navdušila z zmago na superveleslalomu v St. Moritzu, v Val d'Iseru pa je bila druga, pred tem je v veleslalomu zmagala v Copper Mountainu in Tremblantu.

Štiriindvajsetletnici je na ciljnem skoku v zraku zavrtelo koleno. Na eni smučki je prišla v cilj, a v bolečinah in solzah, kar ni najboljši obet za sanje o prvi novozelandski olimpijski kolajni na superveleslalomih in veleslalomih.