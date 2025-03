Visok poraz Jadrana

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Sansebasket Cremona 61:86 (24:14, 28:45, 44:62)

Jadran: Batich 8 (-, 1:2, 2:6), Ban 5 (3:4, 1:3, 0:2), Demarchi 4 (1:2, 02, 1:4), De Petris 2 (-, 1:2, -), Milisavljevic 4 (-, 2:2, 0:4), Besedič 2 (-, 1:1, 0:1), Gobbato 11 (1:4, 5:6, 01), Karapetrović 23 (1:2, 11:15, -), Jakin 2 (-, 1:4, -), nv: Malalan, Rocchetti in Ignjatović. Trener: Walter Vatovec.

Če bi sodili po prvi četrtini, nihče v taboru Jadrana in niti med gledalci, ni pričakoval tako visokega poraza gostiteljev. Jadranovci so namreč začeli odlično. Povedli so z 12:2 in sklenili prvih deset minut z 10 točkami prednosti. Od druge četrtine dalje jadranovcev ni bilo za prepoznati. V drugi četrtini so dosegli le pičle štiri točke, gostje pa kar 31 pik. Tudi v nadaljevanju srečanja so varovanci ternerja Walterja Vatovca povsem odpovedali. Gostje pa so igrali zbrano in so bili pri metu za tri točke (15:36) zelo uspešni. Odstotek jadranovcev v tem elementu igre pa je bil 3:20. Če k temu dodamo še 14 izgubljenih žog, pa je visok poraz na dlani. Od posameznikov bi v domačih vrstah omenili le Karapetrovića, ki je bil s 23 točkami tudi najboljši strelec ekipe. V prihodnjem krogu bodo jadranovci spet igrali doma (na Čarboli) proti Bologni.