Visok poraz Jadrana, Kras (le) s točko

KOŠARKA

B-LIGA

Petrarca Padova – Jadran Gostol 87:61 (24:21, 54:34, 76:48)

Jadran: Ignjatović 0 (-, 0:1, -), Batich 10 (2:2, 4:6, 0:8), Ban 4 (2:2, 1:3, 0:3), Demarchi 4 (2:2, 1:3, 0:4), De Petris 11 (1:1, 5:10, -), Jakin 2 (-, 1:5, -), Malalan 11 (-, 4:7, 1:2), Pregarc 0 (-, 0:3, -), Bianchini 9 (1:1, 4:8, -), Radja 10 (-, 5:9, 0:2). Trener: Pozzecco.

Padova je bila prehud zaloahj za košarkarje Jadrana. Varovanci trenerja Pozzecca so bili enakovredni gostiteljem le v prvi četrtini, ko so zaostajali le za tri točke, nakar so domači igralci prevzeli pobudo v svoje roke in predvsem z odličnim odstotkom pri metu za tri točke (na koncu skupno 15:29) povsem strli Jadranovo obrambo. Že ob polčasu so vodili za 20 točk in tudi v nadaljevanju imeli vajeti trdno v svojih rokah. Jadranovci pa so slabo igrali tako v obrambi kot v napadu saj so pri prostih metih imeli slab odstotek (12:22), še slabši pa so bili pri metu za tri točke (1:18). Košarkarji združene ekipe bodo spet irali v sredo, ko bo v tržaški športni dvorani na Čarboli ob 18.30 deželni derbi s tržiškim Falconstarjem.

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Trivignano – Kras Repen 0:0

Kras Repen: Bužan, Degrassi (Ačić), S. Ferluga, Rajčevič, Dukić, Catera (Pitacco), Perhavec, Badžim, Paliaga, Kuraj, Velikonja, Manfren. Trener: Kneževič.

Kras Repen je napadal devetdeset minut, ustvaril številne priložnosti za gol, a žoga ni zatresla mreže. Kneževičevi fantje so poskušali na vsak način zadeti, a domači vratar in branilci so žogo večkrat odbili tudi na golovi črti. »Škoda, saj bi si zaslužili vse tri točke. Zamudili smo lepo priložnost,« je po tekmi komentiral predsednik Krasa Goran Kocman. Kras bo v sredo ob 14.30 v Repnu gostil Virtus Corno.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Santamaria 2:2 (1:0)

Strelca: 44. Sabadin; 62. Delvecchio 11-m

Breg: Blasevich, Andreasi, Renar (Ciacchi), Frangini, Čermelj, Delvecchio, Carbone, Udovicich, Sabadin, M. D’Alesio (Giuffre), Capraro. Trener: Biloslavo.

Rdeč karton: Andreasi

Nogometaši Brega so zamudili lepo priložnost, da bi doma proti Santamarii osvojili tri točke in se tako povzpeli na varnejša mesta lestvice. Do 90. minute so namreč vodili z 2:1 z goloma, ki sta ju dosegla Sabadin in Delvecchio, nerodno pa so skoraj ob izteku srečanja prejeli gol in se tako morali zadovoljiti z delitvijo točk.

Unione Friuli Isontina – Mladost 9:0 (3:0)

Mladost: Pernarcich (Picotti), Novak, Gerion (A. Marušič, Devetak), Mauri, M. Faidiga, Pers, Soban, R. Faidiga (Tavčar), Trevisan, Vera, Terpin. Trener: Arrisicato.

Nogometaši Mladosti so v Kiprivnem popustili na celotni črti in domači igralci so se predvsem v drugem polčasu dobesedno razigrali. »Če smo v prejšnjih krogih pokazali določen napredek, smo tokrat naredili dva koraka nazaj,« je dejal spremljevalec ekipe Max Argentin.

Sovodnje – Ruda 2:0 (1:0)

Strelca: 6. Visintin, 80. M. Juren

Sovodnje: Zanier, Markovič, Simčič, Rijavec, Feri, Umek, Visintin (A. Juren), Petejan (Boškin), Marassi (Predan), Kožuh, M. Juren. Trener: Trangoni.

Sovodenjci so z goloma na polčas premagali Rudo in ostajajo tako v zgornjem delu lestvice. Že v uvodnih minutah je v polno zadel Jason Visintin. Gostje so v 20. minuti ostali z možem manj in belo-modri so večji del srečanja igrali z možem več. V prvem polčasu so Trangonijevi fantje zgrešili cel kup priložnosti, Kožuh pa je iz prostega strela zadel vratnico. V drugem polčasu so piko na i postavili deset minut pred koncem z golom Martina Jurna.

2. AMATERSKA LIGA

CGS – Primorje 1924 8:0

Primorje: Milloch, Mustafa, Altaf, Beorchia, Fraia, Gaudenzi, Ciobanu, Bossi, Paoletti, Chiatto, M. Ndiaye. Trener: Fiore.

Torre – Vesna 3:1 (1:1)

Strelec: 15. Kerpan

Vesna: Leban, Colja (Pertot), Likar (Legiša), Košuta, Matuchina (Poiani), Kerpan, M. Vidali, K. Vidali, Čuk (Franzot), Purič, Sosič. Trener: Mozetič.

Vesna je dobro začela in povedla s Kerpanovim golom. Nato so ostje predvsem telesno popustili, kar so domačini izkoristili in izenačili iz enajstmetrovke. V drugem polčasu so domači igralci takoj povedli z 2:1. Kmalu je padel še tretji ol in tekme je bilo konec.

Bisiaca – Zarja 0:2 (0:1)

Strelca: 24. Macor; 92. Russo

Zarja: Savi, Stocca Kralj, Čufar, Danes, Lucchesi, Maccioni, Macor, Raseni (Matassi), Formigoni, Russo (Accadia), M. Lakoseljac (Rizzotto). Trener: Franco Lakoseljac.

Zarja je vnovčila še eno zmago, tokrat v gosteh proti Bisiaci, in se povzpela na prvo mesto lestvice. Resnici na ljubo varovanci trenerja Franca Lakoseljaca z igro niso zadovoljili in sam pristop do tekme ni bil ravno najboljši. Gostitelji pa so se izkazali zaradi velike borbenosti.