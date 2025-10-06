Vrača se Športel

Danes se bo začela nova sezona za televizijsko športno oddajo Športel na TV Koper Capodistria. Letošnja bo 34. po vrsti. Od vsega začetka jo vodi voditelj Igor Malalan, ki je takrat prevzel štafeto od profesorja Bojana Pavletiča. Pred tem se je športna oddaja na TV Koper Capodistria imenovala Šesti krog. Malalanovo ekipo bodo letos dopolnjevale le sodelavke. Oddajo bodo s terena sooblikovale: potrjene Neža Zobec, Nika Simonič Petra Prašelj ter novinka Sara Hlabian, sicer študentka na veterinarski fakulteti v Padovi. »Velika zahvala pa gre dolgoletni sodelavki Jasmini Gruden, ki se je morala zaradi delovnih obveznosti odpovedati sodelovanju,« je povedal Malalan. Športel bo na sporedu vsak ponedeljek v živo ob 18. uri. Ponovitev bo isti dan na TV Koper okrog 23. ure. Okrog 21.15 bo obenem šel v eter na Rai 3 Bis. Zadnja oddaja v sezono bo 25. maja. »Lepo bi bilo, da bi potegnili do polovice junija in pred tem začeli že polovico septembra, a zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je to za zdaj nemogoče,« je dodal Malalan in še povedal: »Da bo Športel tudi letos sodeloval s Primorskim dnevnikom in spletno stranjo Slosport.org, na katerih bo prav tako na voljo ogled oddaje. Za levji delež pa bo poskrbel še Deželni sedež RAI, s katerim si že nekaj sezon zamenjujejo posnetke.« Prva ponedeljkova oddaja bo odbojkarsko obarvana. V koprskem studiu bodo na Malalanova vprašanja odgovarjali predsednik Soče Igor Tomsič, predsednik Sloge Tabor Andrej Maver in podpredsednik goriške Olympie Andrej Vogric. Sodelavka Petra Prašelj si bo ogledala tekmi Krasa in Jadrana.