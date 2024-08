Mladi ilustrator in stripar Jurij Devetak iz Nabrežine je v zadnjih letih opozoril na svoj talent, pot pa si že utira tudi na mednarodni ravni. Doslej njegovo najpomembnejše delo je stripovska priredba romana Borisa Pahorja Nekropola. Sedemindvajsetletnik se rekreativno ukvarja s košarko.

Ali ste že obiskali Pariz?

Da, in to dvakrat. Prvič sem bil še kot otrok na počitnicah z družino, nazadnje pa leta 2017. Pariz je nedvomno najlepše mesto, ki sem ga doslej obiskal.

Ali spremljate olimpijske igre?

Zelo malo. Večino dneva se posvečam risanju, ob tem pa poslušam glasbo.

Katere panoge pa vas najbolj zanimajo?

V prvi vrsti košarka. Tekem sicer ne gledam, si pa ogledam posnetke najboljših akcij. Sicer sem ravnokar po televiziji spremljal tenis.

Za katere športnike navijate?

Z zanimanjem sledim ameriški moški košarkarski reprezentanci. Zaenkrat so Američani potrdili, da so glavni favoriti za zlato kolajno. V ekipi so sami zvezdniki, s katerimi se nasprotniki težko kosajo.

Imate kakšen poseben olimpijski spomin?

Ne, nimam ga. Običajno sem rad sledil predvsem odprtjem iger, kjer se šport združi z umetnostjo. Letošnje slovesnosti si žal nisem uspel ogledati, sem pa pred dnevi na Instagramu videl posnetek, kako so v Barceloni leta 1992, ko sicer nisem še bil rojen, olimpijski ogenj prižgali s puščico.

Kot umetnik ste zasloveli predvsem s Pahorjevo Nekropolo. Koliko časa je zahteval ta projekt?

Dve leti, in sicer od maja 2020 do maja 2022.

Ste pred začetkom občutili kaj napetosti?

Seveda, bil sem zelo napet. Bilo je tudi kar nekaj bojazni, saj gre vendarle za najpomembnejši roman Borisa Pahorja. Na začetku sploh nisem vedel, kje naj se lotim tega velikega in zame povsem novega izziva. S končnim rezultatom pa se zelo zadovoljen.

Ali tudi ilustratorji trenirajo?

Vsak dan vadim, z vsakim delom se nekaj novega naučim. Zavedam pa se tudi, da nikoli ne bom znal risati vsega. Risanju se posvečam vsak dan od 8 do 9 ur, včasih tudi kaj več. Ko pa sem prost, iščem navdih in veliko opazujem svet okoli sebe.

Če bi lahko izbirali, katerega svetovnega znanega športnika bi radi upodobili v stripu?

Upodobil bi dva košarkarska asa, in sicer Michaela Jordana in Luko Dončića.