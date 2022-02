Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti bodo v nedeljo po skoraj dvomesečnem mirovanju (košarkarska zveza Fip Veneto je zaradi naraščanja koronavirusnih okužb prekinila vsa prvenstva) znova stopili na igrišče. Na domačem parketu se bodo ob 18. uri pomerili proti drugouvrščenemu Boznu. Pred ponovnim zagonom C-lige gold (tekme od 13. do 16. kroga bodo ekipe nadoknadile med marcem in aprilom) smo se pogovorili z Jadranovim trenerjem Deanom Oberdanom.

Kakšni so občutki in pričakovanja pred nadaljevanjem prvenstva?

Pred prekinitvijo smo bili v vzponu, leto smo končali v zelo dobri formi. Prav proti Montebelluni (19. decembra, op. a.) smo odigrali najboljšo tekmo v sezoni. Zato nam je nekoliko žal, da je zveza prekinila prvenstvo. Zdaj se začenja vse znova, pripravljeni smo na nadaljevanje. Pred prekinitvijo smo dosegli določeno raven in se povzpeli po lestvici navzgor. To želimo obdržati ali celo izboljšati. V končnico se želimo uvrstiti v čim boljšem izhodiščnem položaju.

Kako so potekali treningi v tem obdobju in čemu ste se najbolj posvetili?

Trenirali smo redno in polnoštevilno. Posvetili smo se predvsem ohranjanju telesne forme, poudarek smo dali tudi na moči. Dejansko smo opravili še ene »mini« priprave. Med premorom nismo odigrali prijateljskih tekem. Imamo pa 15 igralcev, ki so trenirali zelo zagnano. Fizično smo dobro pripravljeni, čeprav smo seveda izgubili tekmovalni ritem. Ampak to velja tudi za ostale.

Mislite da bo prekinitev premešala karte na lestvici?

Nekatere ekipe so se v tem obdobju okrepile, dejansko pa vsi startamo z nule. Pogled na lestvico jasno kaže, da je 5 ali 6 ekip boljših v primerjavi z ostalimi. Menim, da bo tako tudi v nadaljevanju sezone. Vprašanje je le, kako je dolga prekinitev vplivala na posamezne ekipe.