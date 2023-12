Z Ljubljanskega grada do Sesljanskega zaliva

Start bo na Ljubljanskem gradu, cilj pa v Sesljanskem zalivu. Tek burje 2024 bo še bolj čezmejni oziroma italijansko-slovenski, kot je bil na prejšnjih izvedbah. To še posebno velja za najdaljši ultratek Ipertrail24, ki je dolg 164 kilometrov in znaša 6630 višincev. Tek burje, pravzaprav bolj natančno Teke burje, saj je tras več (skupno osem), so predstavili včeraj dopoldne v tržaški mestni hiši. Glavni organizator in duša Teka burje je Tommaso de Mottoni, predsednik društva SentieroUno (S1). Na predstavitvi so bili prisotni župani in predstavniki vseh okoliških občin, po katerih tečejo tekaške trase. Za Občino Trst je bil prisoten Roberto Dipiazza, Devin-Nabrežina Igor Gabrovec, Zgonik Monika Hrovatin, Dolina Sandy Klun ter za Občino Repentabor podžupan MarjanVerša.

Najdaljša ultratekaška preizkušnja, ki bo startala 2. januarja v Ljubljani in se bo po petih etapah zaključila 6. januarja v Burjinem naselju v Sesljanskem zalivu, bo za organizatorje najhujši izziv, predvsem kar se tiče logistike. Tekači bodo iz Ljubljane tekli proti Vrhniki, nato na Javornik, pa spet v klanec na Nanos, spust proti Vipavski dolini, Pliskovici, pa čez Volnik do Sesljana in cilja v naselju Portopiccolo. Pravzaprav bodo lahko tekači izbirali, ali odtečejo eno ali več etap, ali pa celoten ultra trail brez postanka. Skratka, za vse okuse, saj bo po tekaški trasi poskrbljeno za spanje in prehrano.

Drugi po stažu najdaljši tek bo znašal 82 kilometrov in 2890 višincev (S1 Night Trail). Start bo 6. januarja ob polnoči v Zgoniku. Tekači bodo vzdolž nekdanje meje s Slovenijo tekli proti vzhodu v smeri Doline Glinščice, od tam pa spet po kraškem robu nazaj proti Sesljanu. Sledi tek S1 Trail, ki je dolg 57 kilometrov in znaša 2120 višincev. Start bo 6. januarja ob 7. uri v Bazovici. Teranov tek ali Terran Trail bo dolg 38 kilometrov (1350 višincev) in bo startal na Velikem trgu v Trstu, kjer se bo ob 9.30 začel tudi 28-kilometrski (1070 višincev) S1 Urban Trail. Sledita še najkrajša teka: S1 Half Trail (21 kilometrov in 470 višincev) ter družinski S1 Family (9 ali 13 km). Polmaraton bo startal na Proseku in bo najprej obšel Opčine ter nato spet obrnil proti Kontoveli, Križu in Sesljanu. Start 13 -kilometrskega tekma bo na Proseku, 9-kilometrskega pa v Križu. 5. januarja pa bo ob 18. uri v Burjinem naselju v Portopiccolu nekoliko bolj ležerni pivski tek ali Beer Run, ki so ga organizirali že lani. Vse tekaške trase so na spletni strani www.s1trail.com, kjer se boste lahko tudi še vpisali na eno izmed tekmovanj.

Predsednik de Mottoni je zadovoljno ugotavljal, da so uspeli na najdaljši tek vključiti kar štirideset tekačev iz dvajsetih različnih držav. Skupno se je doslej na različne teke vpisalo okrog 2100 tekačev in tekačic. »S Tekom burje želimo ovrednotiti celotno naše območje, tako s turističnega kot s kulturnega in kulinaričnega vidika,« je še dodal de Mottoni.