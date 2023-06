Z vozovnico za univerzijado, za SP under 23 pa se bo še boril

Tako uspešnega začetka sezone 20-letni veslač Aleksander Gergolet, doma v Doberdobu, ni pričakoval. Na drugem državnem mitingu (2^ Meeting nazionale Fondazione Carit) v veslaškem centru v Piedilucuje je sredi maja z novim sotekmovalcem Emanuelejem Melianijem ugnal vso konkurenco in osvojil med dvojci prvo mesto v starostni kategoriji under 23. Že res, da je dvojica ciljala vselej visoko in na kolajno, a takega napredka, ki ju je postavil pred vse najboljše v kategoriji, ni pričakoval skorajda nihče. »Obrestovala se je naša predanost, saj sva v to vložila res veliko truda. Odločilno pa je bilo tudi to, da sva se res hitro ujela, kar je v dvojcu zelo pomembna lastnost. V tem čolnu je vsak odgovoren kar za 50-odstotkov uspeha, zato je tudi najzahtevnejši,« je povedal Gergolet, ki bo oktobra dopolnil 21 let, Meliani pa je dve leti mlajši.

Ker je regata v Piedilucu hkrati veljala za kriterijsko, je naposled zmagovalcem odprla več vrat. Zagotovo bo Gergolet kot zmagovalec under 23 med potniki na univerzijado v kitajski Chengdu. V katerem čolnu bo tam nastopal, še ne ve, saj bo dobil verjetno nove sotekmovalce. Sotekmovalec Meliani je še višješolski dijak in torej ga na dolgem gostovanju ne bo. Na univerzijadi bo Gergolet, sicer študent dodiplomskega programa gradbeništvo in prostor, nastopal med 18. in 29. avgustom.

Zmaga na državni selekciji pa ga je tudi uvrstila na seznam potencialnih potnikov na svetovno prvenstvo under 23, ki bo v Plodivu v Bolgariji med 19. in 23. julijem. Izbrani veslači se bodo na testih v prvih tednih julija borili za mesto v reprezentančni ekipi: lani se je Gergoletu izjalovilo, letos pa upa, da mu bo preboj v reprezentančno ekipo uspel. Še pred tem bo Gergolet z Melianijem nastopil na državnem prvenstvu under 23 v Gavirateju, kjer bo skušal ponoviti nastop iz Piediluca.