Bančno kartico mu je iztrgal iz rok

Policisti so v noči na soboto, 11. maja, aretirali 32-letnega državljana Afganistana brez stalnega bivališča, ki je oropal 30-letnega državljana Makedonije. V Ulici Locchi mu je ob bankomatu zavoda Unicredit iz rok iztrgal bančno kartico. Tridesetletnik je policistom nudil podroben opis storilca, pri čemer so ga nemudoma začeli iskati. Izsledili so ga v bližnji Ulici Tagliapietra. Med osebno preiskavo so našli ukradeno bančno kartico in jo vrnili žrtvi ropa. Moškega so prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.