Šest (zelo) kakovostnih mladinskih turnirjev Zarja International Cup

Športni center Zarje v Bazovici bo od prihajajočega konca tedna do polovice junija nasičen z mladinskimi mednarodnimi nogometnimi turnirji, ki so jih s skupnim imenom poimenovali Zarja International Cup. Zvrstilo se jih bo kar šest v različnih starostnih skupinah. Vsi v organizaciji AŠD Zarja ter v sodelovanju z ZSŠDI, Občino Trst, Deželo FJK in pod pokroviteljstvom ZKB Trst Gorica in drugih sponzorjev.

»Eden izmed letošnjih ciljev je, da bi izboljšali to, kar smo že ustvarili v preteklosti. Naš športni center bi radi še bolj odprli mladim nogometašem, družinam in vsem ljubiteljem nogometa,« je na včerajšnjo predstavitvi Zarjinih turnirjev poudaril predsednik bazovskega kluba RobertKalc, ki je nato obenem poudaril pojem prijateljstva in fair-playa. »Lani smo namreč zaradi nešportnega dogodka izključili en klub s turnirja, kar smo drugi zelo cenili prejeli smo od vsepovsod pohvale, ker smo to storili,« je dodal Kalc.

V soboto uvertura z U14

Prvi mednarodni turnir Zarja International Cup bo na sporedu v soboto. Za uverturo bodo poskrbeli nogometaši v starostni skupini U14. Nastopilo bo šest ekip. Spored je naslednji: 9.00 Zarja Breg – TS Victory Academy, 9.45 Sant’Andrea – Sangiorgina, 10.30 Zarja Breg – Tolmezzo, 11.15 Sant’Andrea – Lokomotiva Rijeka, 12.00 Tolmezzo – TS Victory Academy in ob 12.45 Lokomotiva – Sangiorgina. Sledilo bo kosilo. Ob 14. uri bo na sporedu prvi polfinale, ob 14.45 pa še drugi. Finale bo ob 17. uri. Za tretje mesto bodo igrali ob 16.15.

Nato spet prihodnji teden

V športnem centru Zarje v Bazovici bo nato spet zelo živahno v soboto, 25. maja, ko se bodo med seboj pomerili najmlajši oziroma mali cicibani v starostni skupini U9. Prve tkem se bodo začele ob 10. uri, zadnje pa bodo na sporedu ob 15. uri, ko bo sledilo še nagrajevanje. Uvodni dvoboji se bodo istočasno odvijali na štirih igriščih: Zarja – San Luigi, Bistrc – Chiarbola, Muggia – TS Victory Academy in Breg – Sant’Andrea. Od ekip slovenskih društev iz Italije bosta nastopali le Zarja in Breg.

Dan kasneje, v nedeljo, 26. maja, bo Zarjin turnir namenjen starostni skupini U11. Tekme se bodo začele ob 9. uri. Uvodna dvoboja bosta Zarja – Trieste Victory Academy in Breg – Sant’Andrea. Zarja bo vskupini A nastopala še z Muggio, Triestino in Proteusom in Postojne. Breg v skupini B pa s San Luigijem, NK Korte in Sanvitese.

Ekološko prijazni

V soboto in v nedeljo, 1. in 2. junija, bo turnir namenjen nogometašem U13. Veljal bo za Memorial v spomin na nekdanjega nogometaša in odbornika Zarje Borisa Primosija.

Kakovostna mednarodna udeležba pa bo na turnirjih U15 (8. in 9. junija) in U16 (15. junija). Med ekipami U15 bodo nastopali profesionalni klubi Venezia, Udinese, Sudtirol, ND Gorica. Na zaključni dan (15. 6.) bo nato koncert z glasbeno skupini The Maff.

Pri Zarji so se obenem potrudili in tudi letos organizirali ekološko prijazen turnir. Pribori, krožniki in kozarci bodo iz bioembalaže. Kolajne in pokali pa leseni.