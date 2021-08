Za prigrizek si je privoščil zlato medaljo

Organizacijski odbor olimpijskih iger Tokio 2020, ki so se končale v nedeljo, je sklenil, da bo za japonsko igralko v softballu Miu Goto izdelal novo medaljo. Na sprejemu v Nagoyi je tamkajšnjemu županu Takashiju Kawamuri pokazala medaljo. Dvainsedemdesetletnik jo je vzel v roke in pred kamerami ugriznil vanjo,poročajo japonski mediji. Fotografije iz tega dogodka so povzročile vihar ogorčenja, tudi drugim japonskim olimpijcem se je županovo vedenje zdelo odvratno. Kawamura se je nato opravičil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"To kaže veliko nespoštovanje do športnikov, ki so si morali v okviru ukrepov proti okužbam z novim koronavirusom sami nadeti medalje okoli vratu ali pa so to storili včasih soigralci. In on pride, ter grize medaljo. To je zame neverjetno," je ogorčenje izrazil Yuki Ota, prvi olimpijski prvak v mečevanju na Japonskem. V pismu županu se je pritožil tudi japonski avtomobilski velikan Toyota, ki podpira moštvo, v katerem igra Gotova.